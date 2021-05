EU in Japonska podpirata izvedbo olimpijskih iger

Kljub vse pogostejšim klicem japonskih zdravstvenih organizacij in tamkajšnje javnosti po odpovedi ali novi preložitvi poletnih olimpijskih iger v Tokiu, sta Evropska Unija (EU) in Japonska danes sporočili, da podpirata varno izvedbo.



»Kot simbol globalne enotnosti pri premagovanju epidemije novega koronavirusa podpiramo izvedbo poletnih olimpijskih in paraolimpijskih iger. Seveda na varen način,« so v izjavi po srečanju vrhov EU in Japonske navedli evropska komisarja Ursula von der Leyen in Charles Michel ter japonski premier Jošihide Suga.

Zelena luč za cepivo

Več delov Japonske je zaradi velikega števila okužb v izrednih razmerah, japonska javnost pa v veliki meri nasprotuje izvedbi iger to poletje. Zdravniške organizacije so opozorile, da bi lahko obsežen dogodek na Japonskem povzročil nove različice virusa in obremenil zdravstveni sistem, ki se bori s četrtim virusnim valom.



Von der Leynova je poudarila, da je dovoljenje EU za izvoz več kot 100 milijonov odmerkov cepiv na Japonsko močan znak, da Evropa podpira pripravo pripravo iger. Japonska je največji uvoznik cepiv iz EU, vendar se oblasti v državi soočajo s kritikami zaradi počasnega cepljenja, pri katerem Japonska močno zaostaja za drugimi razvitimi gospodarstvi.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: