Eva Alina in Žiga Lin navdušila na savskih brzicah

V Tacnu so pod streho spravili prvi tekmi za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Na savskih brzicah so se najprej pomerile kajakašice, med katerimi je navdušila edina slovenska finalistka Eva Alina Hočevar. Z imenitnim nastopom (79,42 sekunde) je zablestela z drugim mestom. Na drugo stopnico zmagovalnega odra se je nato med kajakaši zavihtel tudi njen mlajši brat Žiga Lin Hočevar.

Komaj 18-letni Ljubljančan je zaostal le za Francozom Titouanom Castryckom, ki je zmagal s prednostjo 2,39 sekunde. Dobro je nastopil tudi Peter Kauzer (+ 3,34), ki je zasedel nehvaležno četrto mesto. Za tretjeuvrščenim Poljakom Mateuszem Polaczykom (+ 3,28) je zaostal za pičlih šest stotink. Naš tretji finalist Martin Srabotnik (+ 57,47) je pristal na 12. mestu.

Na zmagovalni oder se je zavihtel tudi Žiga Lin Hočevar. FOTO: Matej Družnik/Delo

Hvaležna navijačem za spodbujanje

Da ji odlična uvrstitev ne bo ušla iz rok, je Eva Alina vedela že takoj po prihodu v cilj, ko je z veliko prednostjo 3,03 sekunde prevzela vodstvo pred dotlej prvouvrščeno Američanko Evy Leibfarth. Izvrstnega veslanja se je prešerno veselila. Britanka Kimberley Woods jo je zatem prehitela za 73 stotink, toda najhitrejši v kvalifikacijah, Nemka Ricarda Funk (4.) in Američanka Ria Sribar (6.), sta zaostali za našo najboljšo reprezentantko, ki se je tako veselila drugega mesta.

Z njim je Hočevarjeva izenačila svojo najvišjo uvrstitev v svetovnem pokalu, njeno veselje pa je bilo toliko večje, ker je tako osvojila svojo prvo kolajno med svetovno elito v kajaku. »Hvala vsem navijačem, da so kljub dežju ostali in navijali za nas. Dali so mi ogromno energije,« je bila nasmejana 23-letna Ljubljančanka.

Ajda Novak je z dotikom v kvalifikacijah zasedla 18. (+ 7,43), Lea Novak, ki si je nabrala kar 52 kazenskih sekund, pa 41. mesto (+ 58,76).

Jutri se bodo med seboj merili kanuisti in kanuistke, v nedeljo pa bosta na sporedu še preizkušnji v kajakaškem krosu.