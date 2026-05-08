  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Eva Alina Hočevar razred zase na izbirni tekmi v Tacnu

Med Slovenci so na izbirni tekmi za sestavo reprezentance v slalomu na divjih vodah najbolj navdušili Eva Alina Hočevar, Lan Tominc in Benjamin Savšek.
Benjamin Savšek je v dobri formi. FOTO: KZS
Galerija
Benjamin Savšek je v dobri formi. FOTO: KZS
M. Ru.
8. 5. 2026 | 21:26
2:59
A+A-

V Kajakaškem centru Tacen je v petek potekala tretja izbirna tekma za sestavo slovenske reprezentance v slalomu na divjih vodah. Tekmovalci so nastopili v eni vožnji, najboljše slovenske rezultate dneva pa so dosegli Eva Alina Hočevar v kajaku in kanuju, Lan Tominc v kajaku ter Benjamin Savšek v kanuju.

image_alt
Spektakel v Zlatorogu zagotovljen, šlo bo za finale

Letošnje izbirne tekme sestavljajo štiri preizkušnje, pri čemer bodo za končni razplet šteli trije najboljši rezultati. Po prvih dveh tekmah v italijanski Ivrei se odločilni del odvija ta konec tedna v Tacnu.

Eva Alina Hočevar je nadaljevala odlične predstave in slavila v obeh disciplinah. Med kanuistkami je za 1,83 sekunde ugnala Leo Novak, tretja je bila Italijanka Elena Micozzi. Sara Belingar je osvojila sedmo mesto, sledile so Naja Pinterič, Lea Senica in Lili Pinterič, Alja Kozorog pa je po večjem številu kazenskih sekund končala na 12. mestu.

Tudi v kajaku je bila Hočevarjeva razred zase. Drugouvrščena Italijanka Agata Spagnol je zaostala 4,75 sekunde, tretja Stefanie Horn pa pet sekund in pol. Lea Novak je bila četrta, Ula Skok deveta, Sara Globokar deseta in Eva Terčelj enajsta.

Eva Alina Hočevar je bila pri dekletih razred zase. FOTO: Nina Jelenc/KZS
Eva Alina Hočevar je bila pri dekletih razred zase. FOTO: Nina Jelenc/KZS

V konkurenci kajakašev sta dvojno zmago za celjski klub priborila Lan Tominc in Martin Srabotnik. Srabotnika je dotik vratc stal zmage, zaostal je 1,18 sekunde. Tretje mesto je osvojil italijanski olimpijski prvak Giovanni de Gennaro. Žiga Lin Hočevar je bil četrti, Peter Kauzer šesti, Jan Ločnikar pa deveti.

Med kanuisti je bil najhitrejši Benjamin Savšek, ki je za 45 stotink sekunde premagal Italijana Elia Maiutta. Tretji je bil Marino Spagnol, Luka Božič je tekmo končal na petem mestu, Žiga Lin Hočevar na šestem, Juš Javornik pa na devetem.

Izbirne tekme se bodo zaključile v soboto s tekmo za točke mednarodne jakostne lestvice ICF, v nedeljo pa bodo v Tacnu še preizkušnje v kajakaškem krosu. Sobotni kvalifikacijski nastopi se bodo začeli ob 10. uri, finale bo ob 14.50. Nedeljski program se začne ob 10. uri s kvalifikacijami na čas, ob 11. uri sledi državno prvenstvo in izbirna tekma v kajakaškem krosu, ob 13. uri pa še izločilni boji v okviru tekme ICF.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Bloudkove nagrade

Bloudkove nagrade novim slovenskim športnim junakom

Podeljena so bila najvišja državna priznanja na področju športa, ki so jih dobili Tina Šutej, Špela Ponomarenko Janić, Aleš Česen in Iztok Tomazin.
9. 2. 2026 | 21:28
Preberite več
Šport  |  Tenis
Sprejem za najstnika

Šeško razkril skrivnost uspeha in dal upanje dekletom (FOTO)

Slovenski teniški dragulj Žiga Šeško je na sprejemu povedal veliko zanimivega o zakulisju dogajanja na OP Avstralije, kjer je osvojil mladinski grand slam.
Peter Zalokar 3. 2. 2026 | 12:45
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Predsednik KZS

Andraž Vehovar bi podaljšal zlato kolesarsko dobo

Srebrni olimpijec iz Atlante 1996 je na čelu Kolesarske zveze Slovenije presenetljivo nasledil Pavla Marđonovića.
Miha Hočevar 1. 2. 2026 | 16:07
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Resnica je stranka Janševe večine, nikakor ni opozicija

Čeprav Resnica ne bo koalicijska stranka, jo je treba šteti med vladne stranke, saj podpira in omogoča nastajajočo vlado.
Uroš Esih 8. 5. 2026 | 09:30
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Prometna nesreča

Po 11-urni zapori avtoceste Bratuškova zahteva pojasnila

Na Upravi za varno hrano pojasnjujejo, da postojnske enote med 8. in 11. uro ni nihče poklical niti jih o prometni nesreči obvestil po elektronski pošti.
Anja Intihar 8. 5. 2026 | 07:53
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Umetna inteligenca

Kako nas je na Brdu pretental predsedničin deepfake in zakaj šola tu odpoveduje

Na predsedničinem forumu opozorili na pomanjkljivosti pri sistemskem vključevanju v naše izobraževanje in gospodarstvo.
Tomica Šuljić 7. 5. 2026 | 20:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sedenje je novo kajenje

Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
Preberite več

Več iz teme

TacenKajak kanuKajak in kanuslalom na divjih vodah

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Tenis
Rim

Novak Đoković se je vrnil s porazom proti Hrvatu

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je vrnil po poškodbi rame. Presenetljivo ga je na turnirju v Rimu premagal Hrvat Dino Prižmić.
8. 5. 2026 | 21:40
Preberite več
Šport  |  Drugo
Tacen

Eva Alina Hočevar razred zase na izbirni tekmi v Tacnu

Med Slovenci so na izbirni tekmi za sestavo reprezentance v slalomu na divjih vodah najbolj navdušili Eva Alina Hočevar, Lan Tominc in Benjamin Savšek.
8. 5. 2026 | 21:26
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Jonas Vingegaard si na prvih etapah Gira barva nohte

Ne gre za modni dodatek, kapetan Visme-Lease a Bike in prvi favorit za zmago skupaj z ekipnimi kolegi opozarja na nasilje nad otroki.
8. 5. 2026 | 21:01
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Dogovor iz Turnberryja

Trumpov ultimat EU: Popolnoma odprite vrata ameriškim izdelkom

Če EU ne bo na stežaj odprla vrat ameriškim izdelkom, jo čakajo veliko višje carine na izvoz v ZDA.
Barbara Kramžar 8. 5. 2026 | 20:37
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

Trump naznanil tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino

Premirje naj bi vključevalo prekinitev vseh vojaških aktivnosti ter izmenjavo po 1000 ujetnikov med stranema.
8. 5. 2026 | 20:28
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Giro 2026

Jonas Vingegaard si na prvih etapah Gira barva nohte

Ne gre za modni dodatek, kapetan Visme-Lease a Bike in prvi favorit za zmago skupaj z ekipnimi kolegi opozarja na nasilje nad otroki.
8. 5. 2026 | 21:01
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Dogovor iz Turnberryja

Trumpov ultimat EU: Popolnoma odprite vrata ameriškim izdelkom

Če EU ne bo na stežaj odprla vrat ameriškim izdelkom, jo čakajo veliko višje carine na izvoz v ZDA.
Barbara Kramžar 8. 5. 2026 | 20:37
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

Trump naznanil tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino

Premirje naj bi vključevalo prekinitev vseh vojaških aktivnosti ter izmenjavo po 1000 ujetnikov med stranema.
8. 5. 2026 | 20:28
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Česa se boji Evropa?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo