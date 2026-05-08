Eva Alina Hočevar razred zase na izbirni tekmi v Tacnu

V Kajakaškem centru Tacen je v petek potekala tretja izbirna tekma za sestavo slovenske reprezentance v slalomu na divjih vodah. Tekmovalci so nastopili v eni vožnji, najboljše slovenske rezultate dneva pa so dosegli Eva Alina Hočevar v kajaku in kanuju, Lan Tominc v kajaku ter Benjamin Savšek v kanuju.

Letošnje izbirne tekme sestavljajo štiri preizkušnje, pri čemer bodo za končni razplet šteli trije najboljši rezultati. Po prvih dveh tekmah v italijanski Ivrei se odločilni del odvija ta konec tedna v Tacnu.

Eva Alina Hočevar je nadaljevala odlične predstave in slavila v obeh disciplinah. Med kanuistkami je za 1,83 sekunde ugnala Leo Novak, tretja je bila Italijanka Elena Micozzi. Sara Belingar je osvojila sedmo mesto, sledile so Naja Pinterič, Lea Senica in Lili Pinterič, Alja Kozorog pa je po večjem številu kazenskih sekund končala na 12. mestu.

Tudi v kajaku je bila Hočevarjeva razred zase. Drugouvrščena Italijanka Agata Spagnol je zaostala 4,75 sekunde, tretja Stefanie Horn pa pet sekund in pol. Lea Novak je bila četrta, Ula Skok deveta, Sara Globokar deseta in Eva Terčelj enajsta.

V konkurenci kajakašev sta dvojno zmago za celjski klub priborila Lan Tominc in Martin Srabotnik. Srabotnika je dotik vratc stal zmage, zaostal je 1,18 sekunde. Tretje mesto je osvojil italijanski olimpijski prvak Giovanni de Gennaro. Žiga Lin Hočevar je bil četrti, Peter Kauzer šesti, Jan Ločnikar pa deveti.

Med kanuisti je bil najhitrejši Benjamin Savšek, ki je za 45 stotink sekunde premagal Italijana Elia Maiutta. Tretji je bil Marino Spagnol, Luka Božič je tekmo končal na petem mestu, Žiga Lin Hočevar na šestem, Juš Javornik pa na devetem.

Izbirne tekme se bodo zaključile v soboto s tekmo za točke mednarodne jakostne lestvice ICF, v nedeljo pa bodo v Tacnu še preizkušnje v kajakaškem krosu. Sobotni kvalifikacijski nastopi se bodo začeli ob 10. uri, finale bo ob 14.50. Nedeljski program se začne ob 10. uri s kvalifikacijami na čas, ob 11. uri sledi državno prvenstvo in izbirna tekma v kajakaškem krosu, ob 13. uri pa še izločilni boji v okviru tekme ICF.