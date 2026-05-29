Eva Alina Hočevar presrečna po zmagi v Tacnu: To bi mi lahko uspelo že prej

Slovenska kajakašica je prav na domači tekmi v slalomu na divjih vodah v Tacnu prišla do prve zmage med elito. Preostalih Slovencev ni bilo v finalu.
Takole se je zmage razveselila Eva Alina Hočevar. FOTO: Voranc Vogel
Takole se je zmage razveselila Eva Alina Hočevar. FOTO: Voranc Vogel
M. Ru.
29. 5. 2026 | 17:02
3:36
Kajakašica Eva Alina Hočevar je zmagovalka uvodne domače tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah na savskih brzicah v Tacnu. Hočevar se je v finale najboljših 12 uvrstila skozi šivankino uho z 12. časom. V finalu pa je prikazala fantastično vožnjo za zgodovinske anale ter si priveslala prvo zmago v konkurenci svetovnega pokala.

Stresni slalom med zrelostnim izpitom in tekmo, Kauzer v skrbeh za naslednike

»Brez besed sem. Fantastično. Zelo sem vesela, da mi je uspelo zmagati. Lahko bi mi že kakšno leto prej, dobro sem napredovala, a v finalih nisem uspela pokazati tistega, kar je bilo potrebno za zmago. Danes mi je uspelo, ponosna sem, da sem tako začela sezono in da se je to zgodilo v Tacnu. Tacen je nekaj posebnega, tu sem prvič stopila na stopničke v svetovnem pokalu, zdaj pa še prvič zmagala. Super,« je bila navdušena 24-letna Ljubljančanka.

Pristno veselje naše mlade zvezdnice na domači tekmi v Tacnu. FOTO: Voranc Vogel

Nobena od tekmic ji na savskih brzicah danes ni bila kos. Tudi izjemna Avstralka Jessica Fox, ki je na drugem mestu zaostala 13 stotink sekunde, tretja je bila Španka Maialen Chourraut, njen zaostanek je znašal 2,24 sekunde. Eva Terčelj je bila na prvi resnejši tekmi po vrnitvi po nosečnosti 16., z dvema kazenskima sekundama je zaostala pet minut in 87 stotink, Lea Novak je bila s 54 kazenskimi sekundami 40.

Peter Kauzer razočaran

Peter Kauzer je bil po današnji tekmi besen. FOTO: Matej Družnik

Moški del kajakaške ekipe v finalu ni imel svojega predstavnika, na zahtevni progi je bil še najboljši Martin Srabotnik, ki je z dvema kazenskima sekundama zasedel 15. mesto. Lan Tominc je bi štirimi dodatnimi sekundami 18., Petru Kauzerju pa se je vožnja povsem podrla.

S 54 kazenskimi sekundami je v kvalifikacijah zasedel 50. mesto in bil po koncu vožnje povsem razjarjen. »Spet bo izpadlo, da se samo jaz pritožujem, ampak ni tako, veliko nas je. Nekatera vratca so bila že na tako zahrbtni progi, kot je tacenska prenizko, ne poznam razloga, mogoče je za to krivo sonce, ki je zrahljalo vrvi. Ne bi krivil nikogar, ampak postavljavec, ki je domačin in progo pozna, bi moral upoštevati nekatere zakonitosti,« se je pritoževal Kauzer in priznal, da se v Tacnu zadnja leta muči.

»Nekoč sem tu zelo užival, zdaj ne. Nekoč sem se mučil v Pragi, užival tu, zdaj je obratno. Ker vem, da je že nekaj let tako, se zaradi tega ne obremenjujem preveč. Vem, da me ta neuspeh ne bo vrgel s tira, komaj čakam naslednji teden, da v Pragi spet dobim boljše občutke. So pa to tekme, ki služijo za pripravo na svetovno prvenstvo, na katerega želim priti s takimi občutki, kot sem jih imel lani pred prvenstvom v Penrithu, da bom spet v igri za odličja. Mi je pa žal zaradi navijačev,« je dejal razočarani Kauzer.

