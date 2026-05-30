Žiga Lin in Eva Alina Hočevar navdušila domače navijače

Slovenski kanuist Žiga Lin Hočevar je na uvodni tekmi svetovnega pokala slaloma na divjih vodah v Tacnu ugnal vso konkurenco in se razveselil zmage na savskih brzicah. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Luka Božič.

Hočevar je najbolje veslal na tacenski progi, čeprav je še zjutraj opravljal maturitetne obveznosti. Bil je daleč najboljši, potem ko je za 2,75 sekunde ugnal drugouvrščenega Čeha Vaclava Chaloupko in za 3,05 Božiča. V finalu je veslal še Benjamin Savšek, ki pa je po ponesrečenem nastopu z napakami že v prvem delu proge pristal na desetem mestu. Skupno je imel 54 kazenskih sekund.

Eva Alina Hočevar zmagi dodala drugo mesto

Pred tem je med kanuistkami Eva Alina Hočevar pristala na drugem mestu in tako oplemenitila petkovo zmago v kajaku. Lea Novak je bila osma. Zmagala je Čehinja Tereza Kneblova.

Hočevar je za zmagovalko zaostala 0,70 sekunde, tretjeuvrščena Švicarka Alena Marx pa 1,60 sekunde. Poleg Hočevarjeve je v velikem finalu nastopila tudi 26-letna Lea Novak, v finalu 12 najboljših tekmovalk iz kvalifikacijskega dela je z dvema dotikoma v četrtih in osmih vratih zasedla osmo mesto z zaostankom 10,94 sekunde. Hočevarjeva in Novakova sta bili najhitrejši že v dopoldanskih kvalifikacijah.

Začel se je tudi finale v moškem kanuju. V finalu bodo nastopili vsi trije slovenski tekmovalci Benjamin Savšek, Žiga Lin Hočevar in Luka Božič.