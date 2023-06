Eva Terčelj si je rekla, da domov ne gre brez kolajne

S tekmo v kajakaškem krosu, novi olimpijski disciplini, se je v Tacnu končalo štiridnevno tekmovanje za svetovni pokal. V ženski konkurenci je drugo mesto osvojila naša reprezentantka Eva Terčelj, od Slovenke je bila boljša le Čehinja Veronika Vojtova. Tretja je bila Avstralka Jessica Fox. Moško preizkušnjo je dobil Britanec Joseph Clarke.

Terčelj, ki je včeraj tekmo slaloma po dotiku vratc končala na 5. mestu, je že v uvodnem kronometru, po katerem se razdelijo v kvalifikacijske skupine, zasedla 4. mesto.

Nato se je tam skupaj z Ajdo Novak srečala v četrti skupini in z 2. mestom napredovala v četrtfinale. Tam je ugnala vse tekmice in se prebila v polfinale, kjer je bila druga le za omenjeno Avstralko. S tem je izenačila svojo najboljšo uvrstitev v tej disciplini, druga je bila namreč tudi lani v Pauju.

Eva Terčelj se je od Tacna 2023 poslovila s srebrno kolajno. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Vsako rundo se moraš znova pripraviti in nekako sem uspešno sprejemala odločitve in taktično napadala, tako da sem res zelo zadovoljna, da mi je uspelo priti do finala,« se je Eva Terčelj s srebrno medaljo okoli vratu spomnila na napredovanje od izločilnih bojev prek četrtfinala in polfinala do končnega spopada najboljših štirih. »V finalu sem si pa rekla, če sem že tako daleč, pa res brez medalje ne grem domov,« je dodala.

V moškem finalu sta za Clarkom končala Francoz Anatole Delassus in Nemec Stefan Hengst. Vid Kuder Marušič se je edini od slovenskih fantov prebil v skupinski del in prišel do četrtfinala.