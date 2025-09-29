  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Evropejci premagali Američane in bučne navijače

    Evropska reprezentanca v golfu je ubranila naslov na 45. Ryderjevem pokalu, ki ga je letos gostilo igrišče Bethpage Black v New Yorku. Končni izid je bil 15:13.
    Evropska reprezentanca v golfu je na ameriških tleh prišla do zmage v 45. Ryderjevem pokalu in znižala zaostanek v zmagah na 16:27. FOTO: Andrew Redington/Getty Images Via AFP
    Galerija
    Evropska reprezentanca v golfu je na ameriških tleh prišla do zmage v 45. Ryderjevem pokalu in znižala zaostanek v zmagah na 16:27. FOTO: Andrew Redington/Getty Images Via AFP
    Š. R., STA
    29. 9. 2025 | 07:42
    29. 9. 2025 | 07:43
    3:54
    A+A-

    Evropska reprezentanca v golfu je ubranila naslov na 45. Ryderjevem pokalu, ki ga je letos gostilo igrišče Bethpage Black v New Yorku. Končni izid je bil 15:13.

    Evropejci so si v prvih dveh dneh in igrah foursome in fourball priigrali zajetno prednost z 11,5:4,5, po odstopu Viktorja Hovlanda zaradi poškodbe in posledične delitve točk v posamičnih obračunih pa prišli do 12:5. Tako so za ubranitev naslova potrebovali le še dve točki. Za ti pa so se morali potruditi, ameriški igralci so ob glasnem in za evropske tekmece precej negostoljubnem občinstvu prišli do bistvenega zmanjšanja zaostanka.

    Štiri dvoboje pred koncem je bilo le še 13,5:10,5 za Evropo, pri ZDA pa sta bila po 17. in 16. luknji v prednosti Russell Henley in Ben Griffin proti Shanu Lowryju oziroma Rasmusu Hojgaardu, Collin Morikawa in Sam Burns pa sta bila po 15. in 14. luknji izenačena s svojima evropskima nasprotnikoma Tyrrellom Hattonom in Robertom MacIntyrejem.

    Tako želeno polovico točke pa je nato s patom s približno dveh metrov na zadnji luknji Evropi priigral Lowry in izid povišal na nedosegljivih 14:11.

    »Tako zelo sem srečen, da sem lahko doživel takšne stvari v tem športu. Neverjetno. Ryderjev pokal mi pomeni vse, tako da sem si rekel, da imam priložnost narediti najbolj 'kul' stvar na svetu in svoji ekipi zagotoviti zmago. Ne morem verjeti, da je šla žogica v luknjo. To je bilo najtežjih nekaj ur v mojem življenju,« je s cmokom v grlu organizatorjem povedal Irec.

    Irec Shane Lowry je Evropi priigral zmagovito 14. točko. FOTO: Richard Heathcote/Getty Images Via Afp
    Irec Shane Lowry je Evropi priigral zmagovito 14. točko. FOTO: Richard Heathcote/Getty Images Via Afp

    Evropski igralci so prvi po 13 letih, ki jim je uspelo zmagati kot gostom. Pred tem je to uspelo prav Evropi, ki je leta 2012 nadoknadila zaostanek 4:10 in se na igrišču Medinah Country Club vpisala v zgodovino s takoimenovanim Čudežem v Medini.

    Tokrat so za evropsko ekipo igrali Rory McIlroy (Severna Irska), ki je v Ryderjevem pokalu slavil šestič v osmih nastopih, Robert MacIntyre (Škotska), Tommy Fleetwood, Justin Rose, Matt Fitzpatrick, Tyrrell Hatton (vsi Anglija), Shane Lowry (Irska), Sepp Straka (Avstrija), Ludvig Aberg (Švedska), Viktor Hovland (Norveška), Jon Rahm (Španija) in Rasmus Hojgaard (Danska).

    Za pred turnirjem favorizirane ZDA, ki skupno v zmagah še vedno vodijo s 27:16, pa so igrali Scottie Scheffler, J.J. Spaun, Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English, Bryson DeChambeau, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay in Sam Burns.

    Sistem tekmovanja je match-play oziroma igra na luknje. V treh dneh so odigrali 28 partij: v petek in soboto sta bili na sporedu igri foursome in fourball, v nedeljo dvoboji ena na ena.

    Pri igri foursome nastopa osem igralcev za vsako ekipo. Igralca istega moštva izmenično udarjata žogico, pri fourballu, kjer so prav tako v igri štiri točke, pa vsak igralec igra s svojo žogico, šteje pa le najboljši rezultat para.

    Branilec naslova je za zmago potreboval 14 točk, izzivalec pa bi moral za prevzem naslova zbrati 14,5 točke.

    Sorodni članki

    Photo
    Šport  |  Drugi športi
    Golf

    Evropejci na ameriških tleh branijo zmago za Ryderjev pokal

    Od petka do nedelje se bosta selekciji ZDA in Evrope v New Yorku pomerili na najprestižnejšem turnirju v svetu golfa.
    Rok Tamše 25. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Marjan Gavez

    Sem en čuden golfist

    Življenje 56-letnega Marjana Gaveza iz Vitomarcev blizu Ptuja, najboljšega invalidnega golfista na obli, ne teče po ustaljenih tirnicah.
    Grega Kališnik 7. 9. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Največji zaslužkarji

    Nezvesti Jon Rahm v žep pospravil Ronalda in Messija

    Španski zvezdnik golfa Jon Rahm je prestopil v odpadniško serijo LIV za 555 milijonov evrov, čeprav je trdil, da ga denar ne zanima. Slab obet za združitev.
    Peter Zalokar 8. 12. 2023 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Visok poraz Evrope

    Ameriški golfisti z rekordnim naskokom osvojili 43. Ryderjev pokal

    Ameriška zvezdniška ekipa je pričakovano osvojila 43. Ryderjev pokal v golfu in ga tako vzela iz rok branilcev naslova Evropejcev. Končni izid je bil 19:9.
    27. 9. 2021 | 07:01
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še drugič svetovni prvak

    Tudi letos Pogačarju ni mogel nihče do živega. Še eno leto bo nosil mavrično majico.
    Miroslav Cvjetičanin 28. 9. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aljoša Marković

    Ekonomist, ki gradi poslovni sistem iz čevapčičev

    V času korone je Aljoša Marković prevzel posel staršev, tedaj je šlo za dve mariborski restavraciji z balkansko hrano, imenovani Baščaršija.
    Karina Cunder Reščič 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Pogačarejeva afriška mavrica še veličastnejša od prve

    Slovenski kolesarski as drugič zapored svetovni prvak, tokrat je napadel kar 105 kilometrov pred ciljem. Primož Roglič do visokega 11. mesta
    Miha Hočevar 28. 9. 2025 | 17:04
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vemo, kako je v Evropi, na voljo imamo le še 25 let

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Kaj je potrebno, da podjetje 'ne zleti s ceste'?

    Najboljši kapital je tisti, ki ga dobiš na trgu od kupcev ali partnerjev.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    golfRyderjev pokalEvropaZDA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni trgi

    Evropa postaja manj maslena in bolj jeklena?

    Svet je manj prijazen, manj predvidljiv in predvsem bolj oborožen.
    29. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vemo, kako je v Evropi, na voljo imamo le še 25 let

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Kaj je potrebno, da podjetje 'ne zleti s ceste'?

    Najboljši kapital je tisti, ki ga dobiš na trgu od kupcev ali partnerjev.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vemo, kako je v Evropi, na voljo imamo le še 25 let

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Kaj je potrebno, da podjetje 'ne zleti s ceste'?

    Najboljši kapital je tisti, ki ga dobiš na trgu od kupcev ali partnerjev.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo