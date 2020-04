Evropskega prvenstva v atletiki ne bo

Pariz

Vladimir Kevo je dejal, da bi bila odpoved EP velika škoda za evropsko atletik. FOTO: Matej Družnik

Videokonferenca 7. in 8. maja

- Letošnje evropsko prvenstvo v atletiki, ki bi moralo biti od 25. do 30. avgusta v Parizu, je odpovedano, je sporočila Evropska atletika (EA).Odločitev o tem sta na nocojšnji izredni seji sprejela lokalni organizacijski komite in Francoska atletska zveza (FFA) zaradi pandemije novega koronavirusa.Ugotovili so, da trenutno stvari nimajo pod nadzorom do take mere, da bi lahko varno in z gotovostjo pripravili največje tekmovanje v kraljici športov na stari celini v tej sezoni, obenem pa so v Franciji zaradi zajezitve epidemije prepovedana javnih zbiranja.Tako odločitev je na seji svetovala tudi zdravstvena komisija FFA, ko je skupaj z drugimi pristojnimi organi pred tem pretresla vsa možna tveganja za tekmovalce, druge akreditirane osebe in morebitne gledalce.»Z velikim obžalovanjem moramo sporočiti odpoved EP v Parizu. Upali smo, da bo mogoče atletiki in drugim v teh težkih časih ob koncu poletja ponuditi velik športni dogodek, a temu ne bo tako. O tem so nas obvestili francoski organizatorji in FFA po posvetu s pristojnimi nacionalnimi in lokalnimi zdravstvenimi ter varnostnimi organi,« je v izjavi za javnost povedal začasni prvi mož EAO tej odločitvi bo, tako kot o ostalih spremembah na letošnjem atletskem koledarju ter drugih problemih zaradi pandemije, razpravljal svet EA na video konferenci 7. in 8. maja.Kot je znano, je Mednarodna atletska zveza (IAAF) že sporočila, da prihodnje leto ne bo svetovnega prvenstva v ZDA, saj bodo takrat olimpijske igre v Tokiu.Predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (AZS)je pred časom dejal, da bi bila odpoved EP velika škoda in hud udarec za kraljico športov na stari celini ter da bi bila sezona v tem primeru izgubljena.