Slovenija še niz od zmage, evropski prvaki Srbi brez olimpijskih iger

Ljubljana

Čeh Patrik Indra je bil nemočen pred obrambnim blokom slovenskega trojčka Tine Urnaut, Alen Pajenk, Gregor Ropret. FOTO: AFP



Slovenija : Češka 2:0 (12, 26, –)

- V Berlinu so na odbojkarskem kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na olimpijske igre znani vsi štirje polfinalisti. Potem ko sta si v skupini A Nemčija in Slovenija mesti zagotovili že v torek, je po današnji prvi tekmi jasno, da Srbija nima več možnosti. Po njenem porazu z Bolgarijo z 2:3 sta v polfinale napredovali Francija in Bolgarija.Ena od teh reprezentanc bo tudi polfinalni tekmec Slovenije, katera, pa bo znano po zadnjih dvobojih predtekmovanja. Slovenci prav zdaj igrajo proti Češki v skupini A, v prvem nizu so bili prepričljivo boljši in Čehom dovolili le ducat točk. V drugem so Čehi začeli veliko bolje, takoj ušli s 3:0 in vse do napetega zaključka so bili enakovredni tekmeci. Mož odločitve pri Sloveniji je bil 35-letni veteran, ki je z asom in še enim drugim odličnim servisomomogočil zadnjo točko za slovensko vodstvo v nizih z 2:0.Zadnjo tekmo bosta ob 20.10 v skupini B igrali Francija in Nizozemska.Polfinalni tekmi bosta v Berlinu v četrtek, finale pa v petek. Le prvo mesto na turnirju vodi na olimpijske igre v Tokio.