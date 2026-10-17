Francoza prva do zlata, jutri zaključek EP v Stožicah

Francoska brata Felix in Alexis Lebrun sta na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Ljubljani ubranila naslov prvakov v konkurenci moških dvojic. Prva nosilca turnirja sta v razburljivem finalu po petih nizih s 3:2 premagala Šveda Kristiana Karlssona in Antona Kallberga.

Švedska naveza je bolje začela dvoboj in dobila prvi niz, Francoza pa sta nato prevzela pobudo ter naslednja dva odločila v svojo korist. Karlsson in Kallberg sta z zmago v četrtem nizu izsilila odločilnega petega, v katerem sta povedla s 3:0, a sta brata Lebrun pripravila preobrat in slavila z 11:8. Bronasti odličji sta pripadli francoski dvojici Esteban Dorr in Florian Bourrassaud ter romunski navezi Vladislav Ursu in Andrei Putuntica.

Še ženski finale

V Stožicah je na sporedu še finale ženskih dvojic, v katerem se bosta Poljakinji Zuzanna Wieglos in Anna Brzyska pomerili s poljsko-slovaško navezo Natalia Bajor in Tatiana Kukulkova.

V nedeljo bodo znani še evropski prvaki v posamični konkurenci. V moškem polfinalu se bosta pomerila Nemec Qiu Dang in Šved Anton Kallberg ter Francoza Felix Lebrun in Leo de Nodrest. Pri ženskah se bodo za mesti v finalu borile Francozinja Prithika Pavade, Rusinja Elizabet Abramjan ter Nemki Annett Kaufmann in Nina Mittelham.