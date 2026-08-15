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Drugo

Neže Klančar bolezen ni strla, EP je končala na šestem mestu

Slovenska plavalka se je navkljub virozi, s katero se je borila v zadnjem tednu, uvrstila v finale na 50 m prosto, kjer je navdušila s šestim mestom.
Neža Klančar je zadnja leta prva slovenska plavalka. FOTO: Voranc Vogel
Galerija
Neža Klančar je zadnja leta prva slovenska plavalka. FOTO: Voranc Vogel
M. Ru.
15. 8. 2026 | 18:45
1:48
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Slovenska plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v plavanju na 50 metrov prosto končala na odličnem šestem mestu. Ljubljančanka, ki se je pred prvenstvom borila z boleznijo, je z najboljšim letošnjim rezultatom 24:56 za kolajno zaostala za dobre pol sekunde. Evropska prvakinja je nekoliko presenetljivo postala Poljakinja Katarzyna Maris Wasick, ki je za dve stotinki premagala prvo favoritinjo, prekaljeno Saro Sjöström iz Švedske. 

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Viroza ji ni bila kos, izjemna Neža Klančar z novim izidom sezone v finalu

Spomnimo, slovenska plavalka se je minuli teden borila z virozo, zaradi katere je v Pariz pripotovala šele pred svojo paradno disciplino, izpustila pa je 50 m prsno ter 100 m prosto. Vseeno ji bolezen očitno ni odvzela preveč moči, saj je že v predtekmovanju plavala zelo hitro (24:70), dosegla najboljši slovenski čas ter bila sedma. 

S stotinko hitrejšim časom se je nato v polfinalu za las uvrstila v finale, kjer je bilo naposled najboljših osem plavalk na stari celini. Klančarjeva s časoma sicer ni bila zadovoljna, saj bi lahko brez bolezni plavala nekoliko hitreje, a rezultat, ki ga je dosegla, je še vedno vrhunski. 

Slovenska plavalka ima sicer na mesto ljubezni lepe spomine – v Parizu je na olimpijskih igrah leta 2024 prav tako končala na imenitnem šestem mestu. 

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