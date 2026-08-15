Neže Klančar bolezen ni strla, EP je končala na šestem mestu

Slovenska plavalka Neža Klančar je na evropskem prvenstvu v plavanju na 50 metrov prosto končala na odličnem šestem mestu. Ljubljančanka, ki se je pred prvenstvom borila z boleznijo, je z najboljšim letošnjim rezultatom 24:56 za kolajno zaostala za dobre pol sekunde. Evropska prvakinja je nekoliko presenetljivo postala Poljakinja Katarzyna Maris Wasick, ki je za dve stotinki premagala prvo favoritinjo, prekaljeno Saro Sjöström iz Švedske.

Spomnimo, slovenska plavalka se je minuli teden borila z virozo, zaradi katere je v Pariz pripotovala šele pred svojo paradno disciplino, izpustila pa je 50 m prsno ter 100 m prosto. Vseeno ji bolezen očitno ni odvzela preveč moči, saj je že v predtekmovanju plavala zelo hitro (24:70), dosegla najboljši slovenski čas ter bila sedma.

S stotinko hitrejšim časom se je nato v polfinalu za las uvrstila v finale, kjer je bilo naposled najboljših osem plavalk na stari celini. Klančarjeva s časoma sicer ni bila zadovoljna, saj bi lahko brez bolezni plavala nekoliko hitreje, a rezultat, ki ga je dosegla, je še vedno vrhunski.

Slovenska plavalka ima sicer na mesto ljubezni lepe spomine – v Parizu je na olimpijskih igrah leta 2024 prav tako končala na imenitnem šestem mestu.