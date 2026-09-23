Razigrani Slovenci gredo po novo kolajno, padli tudi Belgijci

Na dan slovenskega športa, ki ga obeležujemo 23. septembra, so slovenski odbojkarji še enkrat prišli v boj za kolajne. V četrtfinalu evropskega prvenstva v Italiji so za slovo od Torina premagali Belgijo s 3:1 (22, 22., -20, 13) in se bodo v petkovem polfinalu v Milanu pomerili z branilci naslova iz Poljske. V drugem polfinalu bosta Francija ter zmagovalka večerne tekme med Italijo in Finsko (21.05).

Belgija – Slovenija 1:3 (-22, -22, 20, -13). Dvorana Palavela v Torinu, gledalcev 2447, sodnika: Jurković in Yener.

Belgija: Reggers 23 (1 blok), Deroo 3 (1 blok), D'Hulst 2 (1 as, 1 blok), Coolman 6 (1 blok), Plaskie 9, Fransen, D'Heer, Rotty 3, Dermaux 12 (1 blok), Valkiers, Vandercruys, Lantsoght, Fafchamps 1, Colson 6 (2 bloka).

Slovenija: Pajenk 9 (2 asa, 1 blok), Planinšič 1 (1 blok), Kozamernik 11 (1 as, 5 blokov), Marovt, Bračko, Štalekar, Okroglič, Kovačič, Čebulj 12 (1 as, 1 blok), Možič 18 (3 bloki), Mujanović 14 (1 blok), Kržič, Najdič, Šen.

Slovenci imajo že štiri kolajne z evropskih prvenstev, v letih 2015, 2019 in 2021 so bili srebrni, nazadnje leta 2023 pa bronasti. Zdaj spet lovijo prvo zlato. Proti Belgijcem so bili v prvih dveh nizih suvereni in so ju dobili na 22, v tretjem pa so tekmeci dvignili raven igre, igralci Fabia Solija popustili in vpisali le 20 točk. V četrti niz pa so šli naši fantje odločno, povedli s 4:0 in 7:1 ter se niso več ozrli nazaj. Bilo je visokih 24:13, ko je žogo v polje zabil Nik Mujanović in sprožil veselje soigralcev, ki so igrali tudi za poškodovanega kapetana Tineta Urnauta. Najbolj se je izkazal Rok Možič z 18 točkami.

Poljska ima v medsebojnih tekmah 12 zmag in 10 porazov, a na evropskih prvenstvih je boljša Slovenija – 5:3. Pred tremi leti so bili Poljaki boljši s 3:1, Slovenci pa so v tekmi za tretje mesto premagali Francijo. Zadnji dvoboj je bil pred kratkim, 29. avgusta na Wagnerjevem memorialu, Poljska je zmagala s 3:2. Torej čas za revanšo!