Fabiju naslov evropskega prvaka ne bi pomenil prav ničesar

odličja so iztržek slovenskih judoistov na zadnjih štirih OI, tudi zlati Žolnirjeve in Trstenjakove

Marjan Fabjan, ob njem sedi olimpijska zmagovalka Tina Trstenjak, se čez nekaj let že vidi v civilni obleki in ne več v kimonu. FOTO: Leon Vidic

- Za tekmovalno dejavnost v kontaktnih borilnih športih je koronakriza seveda kot ipon. Skoraj vsi najboljši slovenski judoisti in judoistke pa so se v telovadnici osnovne šole Vojke Šmuc v Izoli zbrali na skupni reprezentančni vadbi. Vsakoletno poletno šolo v judu preveva tudi prisotnost številnih tujih klubov, toda pandemija je letošnje življenje na tatamiju obrnila na glavo.V Izoli od slovenskih adutov sicer ni lanske evropske prvakinje do 78 kg, ki ji je reprezentančni trenerdovolil krajši oddih na morju, in. Med 85 prisotnimi borci in borkami trenirajo tudi olimpijska prvakinja iz Ria de Janeirain, ta se sicer ubada z manjšo poškodbo. Med judokami izstopajoinDomačih tekmovanj še ni, jesenski del naj bi se začel 5. septembra z državnim prvenstvom. Tudi olimpijske igre v deželi juda so preložili, na njih želi Slovenija nadaljevati niz osvajanja odličij, tudi zlatih z zadnjih dveh iger. Prvi mednarodni test za slovenske reprezentante je predviden na VN v Zagrebu, od 18. do 20. septembra, a tekmovanje še visi v zraku.Uspešnega trenerja Marjana Fabjana veseli dejstvo, da ima kljub oteženim okoliščinam svoje varovance na kupu in da so razmere za trening v Izoli, šestdnevni tabor bo potekal do četrtka, ob manjšem številu udeležencev že kar fantastične.»Zaradi ukrepov ob pandemiji so tekmovalci izgubili tri mesece treningov, a pazijo eden na drugega, da ne bi prišlo do kakšne poškodbe. V ta namen sem tudi malce spremenil način treninga, da bi čim bolje spoznal, kako so izrabili daljši premor zaradi koronavirusa. Mlajši so za malenkost napredovali, starejši so ostali na istem. Moramo le še dvigniti pripravljenost za vse,« pravi Fabjan.Judoselektor izrazitih ciljev za to sezono nima, četudi bodo judosti med 8. in 10. novembrom nastopili na morebitnem evropskem prvenstvu v Pragi. A zanj je doslej prijavljena le dobra tretjina starocelinskih držav. »Ciljev niti ne more biti, ker je bilo že toliko evropskih prvenstev. Ne pomenijo mi ničesar, a naj nekaj pomenijo njim. A kako jim bo, če tam ne bodo nastopile vse države? Srce me bo bolelo, če bo v Pragi tako malo nastopajočih in se bomo okitili s kakšnim naslovom prvaka.Zame osebno to ne bi pomenilo prav ničesar,« je odločen 62-letnik. Dodaja tudi, da vsi mednarodni tekmeci niso imeli enakovrednih razmer za vadbo, kar bi na tekmovanjih pomenilo najbolj ustrezno primerjavo. Sam si želi enake okoliščine za vse, pravičnost, pri tekmovalcih pa več tekmovalnosti ter manj poudarka na rezultatu in denarju.Marjan Fabjan razmišlja tudi o koncu reprezentančne trenerske poti, kot pravi, ne bo več vztrajal prav dolgo. »Kar sem naredil, sem naredil. Moj vlak je odpeljal, še nekaj let in konec. Oktobra bom v judu navzoč že 50 let, naprej naj delajo drugi.Sam bom sicer še dejaven, a nimam več naboja. Ne rečem, da me je to uničilo, a to ni več šport, kot sem si ga predstavljal,« je priznal. Namreč tudi koronska kriza je precej oklestila tekmovalni spored in spremenila način razmišljanja, za Fabjana namreč velike tekme brez gledalcev in navijanja nimajo pravega pomena.