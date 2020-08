Fabio Quartararo ne razume, kaj se dogaja z njim in z njegovo yamaho

Spielberg – Pred nedeljsko VN Štajerske, drugo zaporedno preizkušnjo na avstrijskih tleh, je Pol Espargaro pritrdil ocenam, da je motociklistična sezona zares nenavadna. Izkušeni španski adut KTM, trenutno 13. v skupni razvrstitvi razreda motogp, je na prvih uradnih treningih dosegel najboljši rezultat dneva pred Japoncem Takakijem Nakagamijem.



»Plačujejo me, da vozim karseda hitro ne glede na okoliščine,« je bil zadovoljen Espargaro, ki je obetavno začel sezono s 6. in 7. mestom v Jerezu, a nato v Brnu in na prvi dirki v Spielbergu ni privozil do cilja. Še bolj neobičajna je krivulja junaka uvodnih dveh preizkušenj Fabia Quartararoja (Yamaha), saj se je moral zadovoljiti s 7. in 8. mestom na naslednjih postajah, včeraj pa je bil na treningih šele 10. in 14.

Zelena luč in kazen za Zarcoja

»Pojma nimam, kaj se dogaja z mano in mojim motorjem,« je zaskrbljen 21-letni Francoz, ki še vedno vodi v SP z 11 točkami naskoka pred Andreo Doviziosom (Ducati), zmagovalcem prve dirke v Spielbergu, a se zaveda, da bo ob takšnem trendu težko obdržal prvo mesto.



Tudi ta VN bo minila brez poškodovanega šampiona Marca Marqueza, zato pa je po operaciji zapestja dobil zeleno luč Francoz Johann Zarco. A ker je pred tednom dni z neodgovorno vožnjo pri hitrosti okoli 300 km/h povzročil hudo nesrečo Franca Morbidellija, bo moral štartati iz boksa.

B. E.