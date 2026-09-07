Fabio Soli za Delo: Imamo dragulja generacije, ki bo le še boljši (INTERVJU)

Slovenski odbojkarji v Italijo odhajajo z visokimi ambicijami, a tudi z veliko neznanko zaradi poškodbe Tončka Šterna. Selektor Fabio Soli razkriva, kdo bo prevzel njegovo vlogo, zakaj bo servis ključen za slovenske možnosti in kako namerava razporediti moči na dolgem prvenstvu. Spregovoril je tudi o posebni vrnitvi v domače okolje, novi generaciji slovenske reprezentance in Roku Možiču, ki ga uvršča med največje talente svoje generacije na svetu.

Slovenija brani bron z zadnjega evropskega prvenstva. Je kolajna tudi tokrat cilj?

Kot sem dejal igralcem: sanjati je zastonj. Mislim, da si zaslužimo sanjati in poskušati svoje meje premakniti še korak dlje. Hkrati se moramo zavedati, da to ni ista ekipa, ki je osvojila bron, saj imamo veliko novih igralcev in prihaja nova generacija. Naš cilj mora biti, da na vsaki tekmi pokažemo svojo najboljšo odbojko in napredujemo korak za korakom. Želimo priti do zaključka prvenstva, biti med najboljšimi evropskimi reprezentancami in se boriti za kolajno.

Roka Možiča poznate tudi iz Verone. Kaj ga dela tako posebnega?

Rok je predvsem človek z velikim srcem za soigralce in ekipo. Ima neverjetno energijo, želi biti vodja in hkrati pomaga vsem okoli sebe. Mislim, da je eden največjih talentov svoje generacije, ne le v Evropi, ampak na svetu. Pred njim je še veliko prostora za razvoj, vendar napreduje kot igralec in kot človek. Ko dobi odgovornost, igra vse bolje. Prav zato postaja eden najbolj cenjenih mladih igralcev v odbojkarskem svetu.