Fabjan mora pravilno razporediti tudi svojo moč (VIDEO)

Tina Trstenjak 17 mest pred Andrejo Leški

Marjan Fabjan se s kolajno spogleduje tudi na mastersu v Qingdau na Kitajskem. FOTO: Mavric Pivk

Ljubljana – Z zaključnim mastersom v Qingdau se bo konec tega tedna iztekla letošnja sezona svetovnega pokala v judu, na njem pa bodo od danes do sobote moči merili tako rekoč vsi, ki kaj veljajo v tem japonskem olimpijskem borilnem športu. Pravico do nastopa na turnirju v tem pristaniškem mestu, devetem največjem na Kitajskem, ima le po najboljših dobrih trideset judoistov in judoistk iz vsake kategorije.Za dragocene točke v svetovnem pokalu in kvalifikacijah za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu ter lepe denarne vsote (skupni nagradni sklad tekmovanja znaša skoraj 300.000 dolarjev), pri čemer bodo zmagovalci prejeli 9000, drugouvrščeni 6000 in tretjeuvrščeni po 3000 ameriških zelencev, se bo borilo osem Slovencev.V ženski konkurenci bodo naše barve zastopale(do 48 kg),(do 52 kg, obe Olimpija),(do 57 kg),(do 63 kg, obe Bežigrad),(obe do 63 kg),(do 78 kg) in(nad 78 kg, vse Z'dežele Sankaku), kot naš edini moški predstavnik pa je tokrat »blažen« med dekleti(Bežigrad, do 66 kg).To so v judu tudi naši glavni kandidati za izpolnitev zahtevne mednarodne norme za nastop na OI 2020. Če bi črto pod kvalifikacije potegnili danes (in ne šele 30. maja 2020), bi imeli prihodnje leto šest potnikov v japonsko prestolnico, in sicer branilko naslova prvakinje Trstenjakovo (2. na olimpijski lestvici v svoji kategoriji), Apotekarjevo (5.), Marušo Štangar (13.), Gomboca (16.), Velenškovo (17.) in Kajzerjevo (21.).Med tistimi, ki imajo normo, je sicer tudi Leškijeva, ki v kategoriji do 63 kilogramov zaseda 19. mesto. Ker pa je 22-letna Koprčanka uvrščena 17 mest za celjsko šampionko Trstenjakovo, ki je doslej zbrala 2606 točk več od judoistke Bežigrada (4565:1959), je ta v veliko slabšem položaju, saj se lahko v tem športu na OI iz sleherne države uvrsti le po ena tekmovalka iz vsake kategorije., strokovni direktor pri Judo zvezi Slovenije in glavni trener pri našem najuspešnejšem klubu Z'dežele Sankaku, se znova spogleduje s kolajno in še kakšnim petim mestom, pri čemer opozarja, da se v Qingdau še zdaleč ne bo lahko prebiti do dvobojev za žlahtno kovino.»Konkurenca na mastersu je namreč peklenska, lahko se primerja celo z udeležbo na svetovnem prvenstvu,« je ocenil 61-letni Celjan, ki sicer ni odpotoval na Kitajsko; tam ga nadomešča. »Na vsaki tekmi tudi ne morem biti (več) zraven. Ker nas že kmalu po mastersu čakajo priprave v Italiji in Avstriji, moram pravilno razporediti tudi svojo energijo, saj moram že zaradi napornih voženj s kombijem, ki so pred mano, ostati svež,« je poudaril Fabjan.