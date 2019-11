Fabjan prijetno presenečen nad svojimi mladimi varovanci

Ljubljana – Na turnirju za veliki slam v Osaki (z nagradnim skladom 154.000 dolarjev) bodo ta konec tedna nastopile tri slovenske judoistke. V naši paradni kategoriji (do 63 kg) se bo občinstvu predstavila lanska mladinska evropska prvakinja Lia Ludvik, ob njej se bosta za točke v svetovnem pokalu in kvalifikacijah za olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu borili Anka Pogačnik (do 70 kg) in Ana Velenšek (nad 78 kg).



»Glede na neugoden žreb bom zelo zadovoljen z eno uvrstitvijo okrog petega mesta,« je povedal Marjan Fabjan, strokovni direktor pri Judo zvezi Slovenije (JZS). Kolajne tokrat zaradi izjemno hude konkurence (v Osako je pripotovalo skoraj 500 tekmovalcev in tekmovalk iz 87 držav!), ne pričakuje, bi je pa bil seveda izjemno vesel.



Na Japonskem sta tudi njegovi varovanki Tina Trstenjak in Klara Apotekar, ki bosta izpustili predzadnje letošnje tekmovanje za svetovni pokal, ker se bosta skušali čim bolje pripraviti za sklepno dejanje sezone – masters, ki bo med 12. in 14. decembrom v Qingdau na Kitajskem.



V športni dvorani I. gimnazije Celje pa bo danes (z začetkom ob 17. uri) zaključni turnir moštvenega državnega prvenstva. Fabjanovi varovanci iz najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku, ki so bili najboljši po rednem delu, se bodo v polfinalu pomerili s Partizanom iz Ljutomera, drugi polfinalni par je Impol – Bežigrad.



»Moram priznati, da sem presenečen, ker smo bili s takšno mlado ekipo, v kateri so večinoma mladinci in kadeti, najboljši po rednem delu. Tega res nisem pričakoval. Za finalni turnir si želim seveda najboljše, vendar pa naših mladih fantov nočem obremenjevati,« je še dejal Fabjan.