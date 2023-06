Fabjan: To je odlična priložnost za naše mlajše, da se dokažejo

Po veteranskem evropskem prvenstvu in prvenstvu stare celine v katah bo ta konec tedna v športni dvorani v Podčetrtku na sporedu še tradicionalno tekmovanje za evropski pokal v judu, ki ga prireja najuspešnejši slovenski klub Z'dežele Sankaku. Na turnirju bo moči merilo 262 tekmovalcev in tekmovalk iz 22 držav, med njimi kar 28 Slovencev.

Slovenska vrsta na najmočnejšem domačem tekmovanju v judu ne bo nastopila v najmočnejši postavi. »V Podčetrtku bomo videli predvsem judoiste in judoistke, ki se pripravljajo za bližnje evropske igre v Krakovu (med 21. junijem in 2. julijem) in olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru (med 23. in 29. julijem),« je razkril Marjan Fabjan, strokovni direktor slovenske reprezentance in glavni trener pri klubu Z'dežele Sankaku.

Med svojimi mladimi varovanci stavi največ na Leilo Mazouzi (do 63 kg), dobitnico bronaste kolajne na lanskem kadetskem evropskem prvenstvu v Poreču, in Niko Tomc (do 57 kg), ki je marca letos slavila zmago na kadetskem evropskem pokalu v Zagrebu. »Za mlajše tekmovalce je turnir kot nalašč za opozarjanje nase in nabiranje dragocenih izkušenj, od Leile in Nike pa pričakujem, da se bosta uvrstili blizu kolajne ali da bosta posegli po njej,« je povedal Fabjan.

Tekmovanje v Podčetrtku se bo tako v soboto kot v nedeljo začelo ob 9. uri, od ponedeljka do srede pa bodo tam še mednarodne priprave, ki pa ne bodo tako množične kot v prejšnjih letih.