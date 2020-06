FBI: Bubba Wallace ni bil žrtev rasistične grožnje

Birmingham - Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je po opravljeni preiskavi ugotovil, da edini temnopolti dirkač v avtomobilističnem prvenstvu Nascar Bubba Wallace ni bil žrtev rasistične grožnje. Fotografski dokazi, so pri FBI zapisali v izjavi, kažejo, da se je "vlečna vrv garažnih vrat, postavila v obliko zanke že od lanske jeseni".



Zvezni preiskovalci niso ugotovili znakov kaznivega dejanja v dogodku, ki je pretresel svet avtomobilističnega športa v ZDA. Predstavniki serije Nascar so v torek izrazili olajšanje, da Wallace ni bil tarča zločina iz sovraštva.



Videoposnetki, ki jih je potrdil Nascar, so pokazali, da je bila vrv garaži številka 4, ki so jo dodelili ekipi dirkača Wallacea, tam prisotna že oktobra. "Čeprav je zdaj znano, da je bila vrv v garaži številka 4 tam od lanskega leta, nihče ni mogel vedeti, da bodo Wallaceu prejšnji teden dodelili prav to garažo," so povedali.



Nedeljsko odkritje zanke, ki je spomnila na temno obdobje rasističnih tolp, ki linčajo temnopolte Američane, je vznemirilo svet dirkalnih vozil. To odkritje se je zgodilo le nekaj dni po tem, ko se je Wallace zapeljal v dirkalniku z napisom Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo). Wallace je tudi prisilil Nascar, da je na svojih dirkah prepovedal obešanje zastav konfederacije južnjaških držav.