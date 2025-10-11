Femke Bol bo zamenjala disciplino; Keely Hodgkinson: Komaj te čakam (VIDEO)

Dvakratna svetovna prvakinja v teku na 400 metrov z ovirami Femke Bol je napovedala, da bo zamenjala disciplino in od prihodnjega leta tekmovala v teku na 800 metrov. Tam bo izzvala olimpijsko prvakinjo Keely Hodgkinson. Na 800 metrov tekmuje naša Anita Horvat, v areno z dolgimi koraki prihaja mlada Živa Remic.

Nizozemska zvezdnica Femke Bol, stara 25 let, ki je septembra v Tokiu uspešno ubranila svoj svetovni naslov, je v tej disciplini osvojila tudi bronasti kolajni na zadnjih dveh olimpijskih igrah. Prav tako je bila svetovna prvakinja v dvorani v teku na 400 metrov brez ovir in je priznana atletinja v štafetah, kjer je kot zadnja tekačica nizozemske ekipe v štafeti 4x400 metrov po legendarnem šprintu v ciljni ravnini osvojila zlato kolajno na olimpijskih igrah v Parizu 2024.

Keely Hodgkinson in Anita Horvat sta tekmici na 800 m. FOTO: Carmen Mandato/AFP

Leta 2026 bo prešla na daljšo razdaljo, v disciplino, v kateri je trenutna olimpijska prvakinja Britanka Keely Hodgkinson. Bolova je v objavi na instagramu zapisala: »To je velika sprememba, negotova in zahtevna, vendar sem pripravljena trdo delati, obkrožena z odlično ekipo, in uživati na tej novi poti.« Hodgkinsonova je na objavo odgovorila: »Komaj čakam, da si deliva štartno črto.«

Bolova in Sydney McLaughlin-Levrone sta v zadnjih letih prevladovali v ženskem teku na 400 metrov z ovirami. Skupaj sta dosegli devet najhitrejših časov v zgodovini te discipline. Američanka McLaughlin-Levrone je osvojila olimpijsko zlato pred tretjeuvrščeno Bolovo v Tokiu 2020 in Parizu 2024, medtem ko je Bolova zmagala na vseh petih zadnjih letnih finalih diamantne lige. McLaughlin-Levrone je nedavno tudi sama zamenjala disciplino in v Tokiu osvojila zlato kolajno na svetovnem prvenstvu v ženskem teku na 400 metrov.

Živa Remic je velik slovenski up. FOTO: Vid Ponikvar/sportida

Najboljša slovenska tekačica na dva štadionska kroga je Anita Horvat, v tej disciplini izjemno napreduje 16-letna Živa Remic, evropska podprvakinja do 20 let.