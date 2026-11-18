Španski dirkaški zvezdnik Fernando Alonso bo tudi pri 45 letih iskal nove izzive v avtomobilskem športu. Dvakratni svetovni prvak formule 1 je potrdil, da bo januarja 2027 drugič nastopil na reliju Dakar, tokrat za Aston Martin, s katerim sodeluje tudi v formuli 1. Britanski proizvajalec se bo na znamenitem vzdržljivostnem reliju predstavil prvič, ob Alonsu pa bosta njegove barve zastopala še devetkratni svetovni prvak v reliju Sébastien Loeb in aktualni svetovni prvak v vzdržljivostnem reliju Lucas Moraes.

Alonso bo nastopil z dirkalnikom aston martin dreadnought, ki ga bo pripravilo priznano britansko podjetje Prodrive. Njegov sovoznik bo znova rojak Marc Coma, petkratni zmagovalec Dakarja med motociklisti, s katerim sta sodelovala že leta 2020. Takrat je Alonso ob svojem prvem nastopu osvojil 13. mesto v skupnem seštevku, na eni od etap pa se je povzpel na drugo mesto.

»Ko sem se odločil nadaljevati kariero v formuli 1, sem temeljito razmislil tudi o Dakarju. Na koncu je bila odločitev preprosta. Želel sem se povsem posvetiti temu izzivu,« je povedal Španec, ki poudarja, da formula 1 kljub dodatnemu programu ostaja njegova prednostna naloga.

Alonso se na Dakar vrača v obdobju, ko Aston Martinu v formuli 1 ne gre po načrtih. Britanska ekipa se v prvi sezoni novih tehničnih pravil sooča s številnimi težavami, Španec pa je trenutno šele na 17. mestu dirkaškega prvenstva. Precej ambicioznejši je projekt za Dakar, pri katerem se bodo zanašali tudi na bogate izkušnje Prodriva.

Prihodnja izvedba Dakarja bo zaradi varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu prvič po več letih zapustila Savdsko Arabijo. Dirka se bo začela 9. januarja na Portugalskem, po dvanajstih etapah pa končala 23. januarja v Maroku.