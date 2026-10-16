Fernando Alonso bi bil lahko še vedno med najboljšimi, a je dirkalnik rekel ne

Rezultati Aston Martina v letošnji sezoni formule 1 morda ne razkrivajo dejanske kakovosti njihovega dirkalnika, krivico pa delajo tudi obema dirkačema. Analiza podatkov GPS, ki jo je opravil portal The Race, namreč kaže, da je Fernando Alonso na dirkah v Sepangu in Singapurju skozi ovinke vozil celo hitreje od dirkačev, ki so osvojili najboljše štartne položaje.

Še posebej zgovorni so podatki iz Sepanga. Alonso je na odsekih, kjer dirkači vozijo s polnim plinom, izgubil kar 2,238 sekunde, čeprav je njegov skupni zaostanek za najboljšim kvalifikacijskim časom znašal le 2,090 sekunde. To pomeni, da je Španec izgubo na ravninah deloma nadomestil z izjemno hitrostjo skozi ovinke.

Podatki nakazujejo, da je Adrian Newey, sloviti konstruktor, ki se je pridružil Aston Martinu, zasnoval precej bolj konkurenčno šasijo, kot kažejo rezultati moštva. Največja težava naj bi bila pogonska enota Honde, zaradi katere Alonso izgublja dragoceni čas predvsem na hitrih odsekih.

Če bi Aston Martin razpolagal s konkurenčnejšim motorjem, bi se po teh podatkih lahko boril celo za najboljše štartne položaje. Vendar analiza posameznih odsekov še ne pomeni, da bi bil dirkalnik ob drugačnem motorju tudi dejansko najhitrejši – dejstvo pa je, da ima Alonso sedaj še več razlogov za optimizem, saj bo tudi v nadaljevanju ostal del najhitrejše karavane na svetu.