Fernando Alonso napovedal konec kariere, a ne še takoj

Legendarni španski voznik formule 1 Fernando Alonso zadnja leta nastopa v ekipi Aston Martin, ki pa letos nima konkurenčnega dirkalnika, zato Španec večino dirk preživi v ozadju. Prav zato so se v zadnjih tednih pojavila ugibanja, ali bo 45-letnik, ki je letos povil tudi prvega otroka, kmalu zaključil tekmovalno kariero.

Ekipa Aston Martin je zato objavila posnetek, v katerem Alonso navijačem pove, da je bila njegova pot v formuli 1 odlična, čustvena in da se je v teh dolgih letih marsikaj naučil.

»Potreboval sem nekaj časa, da sem se odločil, a zdaj sem prepričan: upokojil se bom ... a ne še takoj,« je prestrašil svoje številne pristaše, ki bodo lahko zanj stiskali pesti tudi v sezoni 2027. Dodal je, da se še vedno počuti hitrega in motiviranega. »Zelo imam rad ta šport in srečen sem, da lahko nadaljujem z dirkanjem,« je povedal.

Ni jasno, kako dolgo traja njegova nova pogodba, zagotovo pa mu bo v ekipi Aston Martin tudi prihodnje leto družbo delal Kanadčan Lance Stroll. Britansko moštvo je že obupalo nad letošnjimi rezultati, njihov glavni cilj pa je, da za naslednja leta pripravijo konkurenčen dirkalnik.

Očitno dela potekajo dobro, sicer se Alonso ne bi odločil za nadaljevanje svoje športne poti. »Letos je dobesedno s traktorjem dosegel tri točke za svetovno prvenstvo. Tega ni sposoben vsak, sploh pa ne Stroll,« se je glasil eden izmed komentarjev na družbenem omrežju X.

Naslednja dirka karavano čaka že ta konec tedna, ko bo VN Bahrajna potekala dobrih šest tisoč kilometrov stran na dirkališču Sepang v Maleziji.