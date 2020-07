Fernando Alonso znova v formuli 1

Oviedo - Španski dirkač Fernando Alonso se v formulo 1 vrača v sezoni 2021 z moštvom Renaulta, so danes tudi uradno potrdili pri francoskem moštvu.



Asturijec je v sezonah 2005 in 2006 osvojil naslova svetovnega prvaka prav s francoskim moštvom, za katerega je dirkal med letoma 2002 in 2006 ter kasneje še v sezonah 2008 in 2009. Že dlje časa pa so po karavani F1 krožile govorice o vrnitvi španskega dirkača, ki bo pri Renaultu zamenjal Avstralca Daniela Ricciarda. Alonsov moštveni kolega bo Esteban Ocon, ki ima prav tako veljavno pogodbo z Renaultom za sezono 2021.



Osemintridesetletnik iz Ovieda je prvo dirko v F1 odpeljal marca leta 2001 v Avstraliji, doslej zadnjo pa ob koncu sezone 2018 na VN Abu Dabija, po kateri se je poslovil od F1. V karieri je Alonso na najvišji ravni odpeljal 311 dirk, 32 jih je končal na prvem mestu, na stopničke pa je stopil 97-krat.



Poleg Renaulta je v karieri v F1 dirkal za moštva Minardija, McLarna in Ferrarija. od leta 2015 do 2018 je bil še drugič član McLarna, s katerim v omenjenih sezonah ni dosegel večjih uspehov, zaradi česar se je posvetil dirkanju v drugih razredih.

Poskusil vse

Španec sicer velja za enega najboljših voznikov na svetu, po odhodu iz F1 je bil dejaven v vzdržljivostnem dirkanju, leta 2019 je drugič zmagal na sloviti dirki 24 ur Le Mansa kot dirkač Toyote, s katero je osvojil tudi naslov svetovnega prvaka v sezoni 2018/19 skupaj s Sebastienom Buemijem in Kazukijem Nakadžimo.



V letih 2017 in 2019 je v želji po trojni kroni motošporta nastopil tudi na dirki indy 500 v Indianapolisu, ki mu manjka v zbirki treh največjih zmag na dirkališčih po uspehih na VN Monaka in 24 urah Le Mansa. V prvem poskusu na slovitem ovalu Brickyard ga je izdal motor, v drugem pa je obtičal v prvih kvalifikacijah. Letos, 23. avgusta, bo znova na startu te preizkušnje.



V letu 2020 po številnih odpovedih zaradi novega koronavirusa ni bil pretirano dejaven, s Toyoto je prvič v karieri nastopil le na reliju Dakar in zasedel 13. mesto.