Ferrari dal Hamiltonu na mizo sanjsko pogodbo

Vse večja je verjetnost, da bo Lewis Hamilton upošteval nasvet nekaterih znanih poznavalcev formule 1, naj kariero konča pri Ferrariju. Če bi mu z najbolj glamuroznim moštvom uspelo osvojiti osmi naslov svetovnega prvaka, bi postal nesporni kralj najbolj prestižnega motošporta.

Osemintridesetletnemu Britancu pogodba z Mercedesom poteče letos in je še ni podaljšal. Ferrarijev predsednik John Elkann je že stopil v stik z Britancem in mu ponudil priložnost, da prekosi Ferrarijevo legendo Michaela Schumacherja, pogodba pa naj bi mu prinesla neverjetnih 45 milijonov evrov na sezono, poroča britanski Daily Mail.

Načrt je, da bi Hamilton v scuderii zamenjal Carlosa Sainza, rdeči pa naj bi mu bili pripravljeni dati status številke 1, če bi se dogovorili za menjavo, po kateri bi Charles Leclerc odšel k srebrnim puščicam.

Bo Lewis Hamilton v Ferrariju zamenjal Carlosa Sainza? FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Pred to sezono so se pojavile govorice, da Hamilton razmišlja o upokojitvi, toda pred kratkim je zatrdil, da bo nadaljeval in da ima v sebi še vsaj tri ali štiri sezone. Še vedno obstaja možnost, da bo ostal pri Mercedesu, ki naj bi mu dal podobno plačo. Glavno vprašanje je, kje vidi več možnosti, da bi premagal Maxa Verstappna iz Red Bulla.

V tej luči bo zelo pomembna VN Monaka ta konec tedna, saj bo Mercedes predstavil paket izboljšav. Če se bodo izkazale za uspešne, bi se sedemkratni prvak lažje odločil za podaljšanje sodelovanja s šefom moštva Totom Wolffom. Njegova družina, predvsem oče Anthony Hamilton, naj bi bila sicer bolj naklonjena prestopu v Maranello.

Mercedes in Ferrari sta v tej sezoni v globoki senci Red Bulla, v konstruktorskem seštevku sta celo za Astonom Martinom. Po petih dirkah je Hamilton četrti s 56 točkami, Leclerc sedmi s 34. Na vrhu sta Verstappen (119) in Sergio Perez (Red Bull, 105), tretji je Fernando Alonso z Aston Martinom (75).