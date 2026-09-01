Ferrari se bo v Monzi poklonil Schumaherju

Ta konec tedna bo karavana formule 1 zavila v tempelj hitrosti v Monzi, kjer je na sporedu velika nagrada Italije. To bo tudi domača dirka za ekipo Ferrari, ki je pred začetkom dogajanja razkrila posebno barvno podobo v čast Michaelu Schumacherju.

Pri moštvu želijo z barvno podobo obeležiti 30. obletnico prihoda nekdanjega slovitega dirkača v Ferrari, s katerim je petkrat osvojil naslov svetovnega prvaka, pred prestopom k italijanski ekipi mu je to dvakrat uspelo tudi z Benettonom. Na dirkalnikih Charlesa Leclerca in Lewisa Hamiltona bo Nemčev logotip in sedem zvezd, ki predstavljajo njegove naslove prvaka. Nova barvna shema navdih črpa pri bolidu iz leta 1996, ko se je Schumacher pridružil moštvu.

Ekipa bo v Monzi razstavila tudi dirkalnike iz sezon 1996, 2002 in 2006. Rubbens Barrichello, Schumacherjev dolgoletni moštveni kolega, se bo tudi usedel za volan bolida iz leta 2002, s katerim se je tisto sezono tudi veselil pomembne zmage na italijanskem dirkališču. Pred začetkom dirke bo nato krog odpeljal Sebastian Vettel, ki je za Ferrari vozil med letoma 2015 in 2020.

Sedeminpetdesetletni Nemec se je po prvem slovesu od formule 1 vrnil leta 2010 in tri sezone preživel pri Mercedesu. Leta 2013 je med smučanjem utrpel hudo poškodbo glave, odtlej pa o njegovem zdravstvenem stanju ni veliko preverjenih informacij, saj družina varuje njegovo zasebnost.