FOTO:Ferrari zaradi koronavirusa enoten kot še nikoli

Ljubljana

Prva dirka sezone formule 1 bo v nedeljo ob 6.10 po našem času.



Ferrari ima osem zmag v Melbournu, Vettel je slavil leta 2018.



Na začetku sezone logistične težave zaradi koronavirusa.

Mattia Binotto želi navijačem vrniti nasmeh na obraze. FOTO: Reuters

Bahrajn brez gledalcev, Vietnam vprašljiv, Kitajska preložena

Ferrarijev dirkalnik SF1000 ima za odtenek temnejšo rdečo barvo. FOTO: Reuters

- V krizi se rodijo junaki. Nesrečnih trinajst let že čaka Ferrari na naslov svetovnega prvaka v formuli 1, morda mu ravno nesreča s koronavirusom, ki je v primež stisnila vso Italijo, prinese tisti dodaten atom moči, s katerim bi že na štartu sezone, ki bo tradicionalno v Melbournu, dal Mercedesu vedeti, da se bodo razmerja moči spremenila.To bi si vsekakor želel šef moštva, ki bi rad, da bi ponos italijanske avtomobilske industrije zaskrbljenim ljudem v domovini vrnil nasmehe na obraze z nedeljsko zmago na VN Avstralije (štart 6.10 po našem času). V zadnjih dneh je mnogo oči uprtih v Ferrari, porodili so se dvomi, ali bo lahko moštvo sploh odpotovalo v deželo tam spodaj.Odgovor je bil pritrdilen, ves ustroj z okrog 100 ljudmi je že v Melbournu in je tako za las ušel karanteni, ki je bila včeraj razglašena za celotno državo s 60 milijoni ljudmi, vse športne prireditve pa so preklicane vsaj do 3. aprila. Najbolj je prizadeta pokrajina Lombardija, kjer je doma tudi Scuderia Ferrari iz Maranella.»Ferrari prihaja v Avstralijo bolj enoten kot kdaj koli,« je zatrdil Binotto, ki je pred dobrim letom nasledil. Na prvo zmago v novi vlogi je čakal dolgo. Zgodila se je šele na 13. dirki v Belgiji, kjer je prvič zmagal veliki Ferrarijev up. Ferrari je potem zmagal še dvakrat zapored (še enkrat Leclerc in po dolgem času), toda ob koncu sezone je primat spet prevzel Mercedes.Rdeči februarja niso ravno blesteli na testiranjih v Barceloni, a si obetajo veliko od novega dirkalnika SF1000, ki je ožji od lanskega modela SF90 in nosi za odtenek temnejšo rdečo barvo. »Po zavzetem delu čez zimo pri razvoju avtomobila je prišel čas, da dobimo prve informacije o tem, kako hitri smo in kako učinkovite so izboljšave, ki smo jih razvijali teh nekaj mesecev. Vemo, da je konkurenca močna, vendar sezona je dolga (na sporedu je rekordnih 22 dirk; op. p.), odločilno bo, kako se bodo moštva znala sproti prilagajati in kako zanesljivi bodo njihovi dirkalniki. S temi izzivi se bomo spopadli enotni, ponosni na podporo navijačev s celega sveta,« je vlogo motivatorja prevzel Binotto.»V težkih časih za Italijo in ves svet smo kot globalna znamka zavezani narediti vse, da bodo ljudje na nas ponosni in da bodo vsaj za hip pozabili na grozečo nevarnost,« je dodal 50-letni »boss«.Teden po VN Avstralije bo dirka v Bahrajnu, kjer so organizatorji že sporočili, da bo potekala brez gledalcev, vse bolj vprašljiva pa je izvedba tretje dirke, ko naj bi formule prvič zahrumele na ulicah vietnamske metropole Hanoija. VN Kitajske v Šanghaju so že preložili na nedoločen datum.Medtem je Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) ustanovila posebno skupino strokovnjakov, ki bdijo nad razmerami in skrbijo za preventivne ukrepe. Čeprav tudi v Avstraliji niso imuni na koronavirus, tam je število okuženih preseglo mejo 100 in ljudi že grabi panika, so organizatorji odločno zatrdili, da bo dirka v Albert Parku potekala kot običajno in pred polnimi tribunami.Veteran Vettel in Leclerc bosta tudi v tej sezoni aduta Ferrarija, ki je zadnji dirkaški naslov osvojil leta 2013 () in leto kasneje zadnjega konstruktorskega (Räikkönen,). Vettel, štirikratni svetovni prvak z Red Bullom, je lani izgubil interni dvoboj z mladim Monačanom in bo moral pokazati bistveno več, če želi zadržati status številke 1 v garaži.»Testiranja so eno, ampak šele prva dirka bo pokazala, kdo je pozimi naredil največ in kakšna je nova hierarhija med moštvi, saj je Albert Park tehnično ena najbolj zahtevnih stez in zato pri dirkačih zelo priljubljena,« je razmišljal Nemec, ki je v Melbournu leta 2018 dosegel eno od osmih Ferrarijevih zmag.