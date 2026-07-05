Ferrarijevo slavje pred rekordnim številom gledalcev v Silverstonu

Velika nagrada Velike Britanije, deveta letošnja postaja za svetovno prvenstvo v formuli 1, se je razpletla povsem po okusu Charlesa Leclerca (Ferrari). Monaški zvezdnik je za varnostnim avtomobilom, ki ga je pet krogov pred koncem z zdrsom v pesek na stezo »priklical« Max Verstappen (Red Bull), prvi pripeljal v cilj dirke v Silverstonu.

»Končno!« si je prek radijske zveze oddahnil Leclerc, potem ko je po sušnih dveh letih spet okusil slast zmage v kraljevskem avtomobilističnem razredu. »Zaključek dirke sicer ni bil takšen, kot bi si vsi želeli, toda sam sem prezadovoljen z razpletom. Za menoj je namreč težka sezona, vendar pa se je ves vloženi trud poplačal. Upam, da bomo nadaljevali v takšnem slogu,« si je še zaželel 28-letni Monačan, ki je slavil prvo zmago na VN Velike Britanije in skupno deveto v formuli 1.

Drugo mesto je osvojil Britanec George Russell (Mercedes, + 0,427), tretje mesto pa si je pridirkal Russllov slovitejši rojak Lewis Hamilton (Ferrari, + 0,772). Italijan Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), vodilni v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo, se je moral po tehničnih težavah sprijazniti šele s 16. mestom. Njegova prednost se je v seštevku pred drugouvrščenim Russllom stopila na 25 točk.

Britanski prireditelji so sicer v treh dneh ob dirkališču našteli kar 564.000 gledalcev – to je novi rekord.

Naslednja dirka formule 1 bo 19. julija za veliko nagrado Belgije v Spa-Francorchampsu.