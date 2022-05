Filipičeva na otvoritvi sezone v Dohi

Na prvi tekmi letošnje serije največjih mitingov na svetu bo 27-letna Žirovka Neja Filipič, ki živi in trenira v Ljubljani, edina slovenska predstavnica. Finale lige bo 7. in 8. septembra v Zürichu, skupaj bo v ligi 14 prizorišč.

»Povabilo sem dobila pred dobrim tednom dni, ko sem se vračala s priprav. Tekma pa bo že v petek, zato sem morala konkretno prilagoditi treninge. Sprva sem namreč pravi začetek poletne načrtovala mesec dni pozneje. Na prve tekme grem ponavadi 's treninga', diamantna liga pa ni katerakoli tekma. Zato sem z ekipo vložila veliko truda, da bom v petek čim bolje pripravljena,« je povedala Filipičeva.

»V Dohi zato pričakujem konkreten izid, predvsem pa bom skušala to doseči z vpeljavo popravkov, na katerih smo na treningih delali v zadnji mesec. Pomembno bo tudi, koliko hitrosti bom lahko razvila v zaletu, kar bo odvisno tudi od tega, kako mi bo uspelo spočiti mišice,« je dodala Filipičeva, ki od leta 2020 vadi pod taktirko trenerja Srđana Đorđevića.

Za las zgrešila normo za OI 2020

Najboljša slovenska tekmovalka v troskoku zadnjega obdobja je marca na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Beogradu zasedla deseto mesto, normo za olimpijske igre v Tokiu pa je za las zgrešila. Potem je jeseni na mitingu v Zagrebu s 14,37 metra izpolnila normo za SP v Eugeneu v ameriški zvezni državi Oregon in s tem tudi za evropsko prvenstvo v Münchnu.

Doha pa ne bo njen diamantni prvenec, pred dvema letoma je že tekmovala na prestižnem mitingu v Monaku. Tedaj je prvič prvič spoznala tekmovalke, s katerimi zdaj skupaj nastopa. Po mitingu je bila polna lepih vtisov in še sedaj pravi, da je bil to miting z najboljšo organizacijo, na katerih je doslej tekmovala. V katarski prestolnici bo imela Filipičeva šesti osebni izid med prijavljenimi tekmovalkami. Med njimi je doslej prek 15 m skočila le Patricia Mamona, olimpijska podprvakinja in nekdanja evropska prvakinja iz Portugalske (15,01 m). Povsem blizu ji je s 14,98 m Jamajčanka Shanieka Ricketts, ki je prav v Dohi leta 2019 na SP osvojila srebro.

Pred Filipičevo so še nekdanja dvoranska svetovna prvakinja Jamajčanka Kimberly Williams (14,69), na dvoranskem SP je bila marca v Beogradu tretja, ter Thea Lafond iz Dominike (14,60 m) in Ana Jose Tima (14,49 m) iz Dominikanske republike. Najprestižnejša atletska serija mitingov bo imela skupaj 14 tekem z 32 disciplinami, 16 za moške in prav toliko za ženske. Kitajska, ki od leta 2019 zaradi pandemije novega koronavirusa ni organizirala mednarodnega atletskega tekmovanja, bo imela dva prireditelja; 30. julija bo tekmovanje v Šanghaju, teden dni pozneje pa še v Šenženu.

V tekmovanje je letos zarezal ruski napad na Ukrajino. Generalna skupščina diamantne lige je na zasedanju 18. marca odločila, da ruski in beloruski atleti ne smejo nastopati v seriji teh prestižnih atletskih tekmovanj. Že pred tem je vodstvo lige spremenilo način tekmovanj v skokih in metih. To sezono tako ne bo več veljalo pravilo »final 3«, po katerem je vodilna trojica o zmagovalcu odločala v zadnjem poskusu, ne glede na vse prejšnje dosežke.

Tovrstni format, ki naj bi bil pisan na kožo televizijam in drami v zadnjem poskusu, ni bil po godu športnikom, zelo mu je nasprotoval tudi najboljši slovenski atlet zadnjih sezon Kristjan Čeh, zato je skupščina tekmovanja pravilo ukinila. Čeh je bil v diamantni seriji lani zelo uspešen. Pred Ptujčanom je bil v zbiru sezone meta diska le olimpijski in svetovni prvak Šved Daniel Stahl. Ta disciplina bo na programu drugega mitinga 21. maja v Veliki Britaniji, kjer bo tudi ženski skok s palico. To sezono bo ponovno visoko merila Tina Šutej, bronasta na marčevskem dvoranskem SP.