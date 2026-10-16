Finale mu je lani za las ušel, zdaj napoveduje: Glavo bom tokrat ukrotil

Gregor Rakovič bo ob Anžetu Hribarju glavno slovensko orožje na svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki. Lani je ob prvencu na SP na konju z ročaji zasedel deseto mesto in za las zgrešil finale, pred tem pa je bil na evropskem prvenstvu peti. Letošnja sezona mu ni šla povsem po načrtih, zato želi v Rotterdamu pokazati, da jo lahko konča na visoki ravni.

Zadnje priprave pred odhodom so mu prinesle predvsem več miru in samozavesti. Po vrnitvi iz Pariza si je privoščil nekaj lažjih treningov, saj je bil utrujen, nato pa se je znova posvetil sestavam na konju. Trenutno je uspešnost njegovih vaj stoodstotna, pravi, kar je dober znak pred najpomembnejšim tekmovanjem sezone.

»Zelo sem vesel, da sem se pomiril glede celotne situacije v tem letu. Ugotovil sem, da lahko sezono še vedno dobro končam, zato bom na svetovnem prvenstvu dal vse od sebe. Šel bom lovit novo rekordno oceno,« je odločen 21-letni telovadec.

Lani mu je finale ušel za las

Njegova želja je jasna: čim bolje izvesti sestavo na konju z ročaji in se prebiti med najboljših osem. Lani je bil ob svojem prvem nastopu na SP deseti, zato želi tokrat narediti še korak naprej. Zaveda se, da bo naloga zahtevna, saj je konkurenca močnejša kot v prejšnji sezoni.

»Cilj je vedno nadgraditi doseženo. Rad bi izboljšal lanski rezultat in se uvrstil v finale z rekordno oceno. Če bom na prvenstvu sestavo izvedel tako, kot jo zdaj vadim na treningih, bom naredil vse, kar sem lahko. Mislim, da bi bil lahko nekje na meji za finale,« ocenjuje Rakovič.

Pri tem ne bo odločala zgolj zahtevnost sestave, temveč tudi izvedba. »Najboljši vtis pustijo vaje, ki delujejo tekoče in lahkotno, čeprav je za njimi veliko treninga in natančnosti,« pravi Rakovič.

Na konju lahko že majhna napaka močno vpliva na končno oceno, zato bo moral zahtevnost sestave združiti z zanesljivo izvedbo.

»Glavo bom tokrat ukrotil«

Ob dobri pripravljenosti bo pomemben tudi psihološki vidik. Rakovič se zaveda, da na velikih tekmovanjih ni dovolj le dober nastop, temveč je treba obvladati tudi pritisk in čakanje na razplet kvalifikacij.

Lani ga je negotovost po nastopu precej izčrpala, zato želi letos drugače razporediti moči.

»Glava dela svoje, ampak mislim, da jo bom tokrat ukrotil,« je dejal. Če bo po kvalifikacijah blizu finala, bo skušal ostati zbran in se izogniti pretiranemu razmišljanju o razpletu.

»Lani me je čakanje tako izčrpalo, da sem bil naslednji dan povsem prazen. Zdaj se moram znati izklopiti, si vzeti dan zase in nato nadaljevati.«

Zdravstveno se pred prvenstvom počuti dobro, čeprav ga zapestje še vedno boli. Težave so to sezono zanj že stalnica, sicer pa pravi, da je fizično dobro pripravljen in nima večjih zdravstvenih zadržkov.

Pred SP zaključil tudi študij

Za Rakovičem je tudi pomemben osebni mejnik. Septembra je uspešno diplomiral na strojni fakulteti v Mariboru, s čimer je končal pomembno poglavje zunaj športnih dvoran.

Zdaj se lahko povsem posveti zaključku gimnastične sezone in nastopu v Rotterdamu, kjer želi izboljšati lansko deseto mesto ter se prvič prebiti v finale svetovnega prvenstva.