Drugo

Finale superbowla v znamenju Trumpovih nasprotnikov, glavni favorit je Seattle

V noči na ponedeljek bo v San Franciscu na sporedu finale lige NFL. Legendarni superbowl je eden izmed najbolj legendarnih športnih dogodkov na svetu.
Donald Trump je bil lani prisoten na superbowlu, letos ga ne bo. Med polčasom tako ne bo slišal glasbe, ki naj je ne bi maral. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
Donald Trump je bil lani prisoten na superbowlu, letos ga ne bo. Med polčasom tako ne bo slišal glasbe, ki naj je ne bi maral. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
M. Ru., STA
6. 2. 2026 | 16:21
5:47
Ekipi ameriškega nogometa New England Patriots in Seattle Seahawks bosta v noči na ponedeljek ob 00.30 po slovenskem času v San Franciscu začeli finalno tekmo lige NFL. Na jubilejnem 60. superbowlu, ki velja za enega največjih enodnevnih športnih dogodkov na svetu, bodo za mnoge v vlogi favorita igralci Seattla.

Seahawks v finalu proti Patriots, ki bodo po 21 letih brez Toma Bradyja

New England je sicer s šestimi naslovi prvaka rekorder lige skupaj s Pittsburgh Steelers, zadnjega je osvojil leta 2019 še pod vodstvom legendarnih trenerja Billa Belichicka in podajalca Toma Bradyja, Seattle pa se doslej lahko pohvali z enim pokalom Vince Lombardija. Tega so osvojili leta 2014, ko so v finalu ugnali Denver.

Leto pozneje pa sta se v finalu srečala prav Seattle in New England, takrat so patrioti osvojili svojega četrtega od šestih naslovov. Najboljši so bili še v letih 2019, 2017, 2005, 2004 in 2002.

Ekipi v finalu sta imeli najboljše razmerje zmag in porazov v rednem delu 14-3, toliko kot Denver Broncos. Čeprav imajo patrioti v podajalcu Draku Mayu kandidata za najkoristnejšega igralca sezone, pa bo Seattle tisti v vlogi favorita, saj imajo po mnenju poznavalcev celostno boljšo zasedbo.

Na stavnicah je Seattle precej v ospredju tudi zaradi dejstva, da je do finala prišel skozi zahtevno konferenco NFC in je v končnici ugnal divizijska rivala San Francisco 49ers in Los Angeles Rams. Ob tem je podajalec Sam Darnold vzpostavil odlično povezanost z lovilcem Jaxonom Smith-Njigbo, v ekipi je tudi izkušeni Cooper Kupp, udarni tekaški dvojec pa sestavljata Kenneth Walker in Zach Charbonnet. Obenem pa ima moštvo s severozahoda ZDA najboljšo obrambo v ligi, tekmecem je povprečno dopustila le 17,2 točke na tekmo.

Mnogi pa so za preboj patriotov v finale omenili predvsem to, da so imeli lahek razpored in nekaj sreče, potem ko je moral Denver v konferenčnem finalu AFC igrati brez prvega podajalca, poškodovanega Boja Nixa. »Je, kar je. Smo v finalu in komaj čakamo, da gremo v nedeljo v vojno in da dokončamo posel,« je dejal branilec patriotov Khyiris Tonga.

Prenovljeni patrioti, v zadnjih sezonah ena najslabših zasedb v ligi, so do svojega rekordnega 12. finala prišli precej presenetljivo glede na napovedi pred sezono, velik del zaslug gre trenerju Miku Vrablu, ki bi v primeru zmage postal prvi v zgodovini, ki je naslov osvojil kot igralec in trener z isto ekipo.

Vrabel, ki je kot Bradyjev soigralec osvojil tri naslove prvaka kot igralec, je poudaril, da se trudijo zgraditi svoj program. »In ta nas je v prvem letu pripeljal do finala,« je povedal strateg New Englanda, ki ga veseli, da niso v vlogi favorita. Ob Mayu velja sicer od igralcev v ekipi, ki v končnici sicer ne kaže takšnih iger kot v rednem delu, izpostaviti še izkušenega lovilca Stefona Diggsa in tudi tekača TreVeyona Hendersona, ki skupaj z Rhamondrejem Stevensonom sestavlja kakovosten par tekačev.

Maye je deveti podajalec, ki mu je v drugem letu v ligi uspelo priti do finala, lahko pa postane prvi z zmago po Russllu Wilsonu, ki je leta 2014 do naslova popeljal prav Seattle. Pri 23 letih bo Maye tudi drugi najmlajši podajalec v finalu v zgodovini po Danu Marinu leta 1985.

Njegov tekmec na drugi strani Darnold je bil tako kot Maye tretji izbor na naboru, a se je po vstopu v ligo 2018 precej mučil pri New York Jets, Carolina Panthers in San Francisco 49ers, preden je v prejšnji sezoni Minnesoto Vikings popeljal v končnico. Osemindvajsetletnik je postal drugi podajalec v zgodovini, ki je v zaporednih sezonah v rednem delu zbral 14 zmag z dvema različnima ekipama. Pred tem je to uspelo le Bradyju.

Precej pozornosti v finalu bo požel tudi nastop portoriškega glasbenika Bad Bunnyja med polčasoma, ki bo prvi samostojni latinskoameriški umetnik z nastopom (predvidoma) povsem v španščini. Pred tekmo bodo nastopili še rokerji Green Day, ki prihajajo prav z območja San Francisca.

Tako Bad Bunny kot Green Day so sicer veliki kritiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove administracije. Bad Bunny je na svoji svetovni turneji dejal, da se je izognil nastopom v ZDA zaradi strahu pred tem, da bi agenti ameriške zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice) izvajali racije na njegovih koncertih.

Trump je pred časom dejal, da ga tokrat ne bo v živo na finalni tekmi, češ da je predaleč. Je pa pokomentiral izbor nastopajočih: »Sem proti njim. Mislim, da je to grozna izbira. S tem so dosegli le sejanje sovraštva.« Napovedali so tudi svoj šov med polčasoma, kjer naj bi med drugimi nastopil roker Kid Rock.

V ZDA bo tekmo predvajala mreža NBC, ki bo za 30-sekundne oglase med tekmo računala po 5,9 milijona evrov, toliko kot je lani računala mreža Fox. V Sloveniji bo tekmo prenašala Arena Sport.

