Finec na pragu zmage na Švedskem

Finec Esapekka Lappi (Hyundai) vodi po predzadnjem dnevu relija na Švedskem, druge dirke svetovnega prvenstva. Po odstopu treh favoritov v petek in soboto ima Finec najboljše možnosti za zmago, saj ima več kot minuto naskoka pred najbližjim zasledovalcem, Francozom Adrienom Fourmaxom (Ford).

Švedski reli, tradicionalno ena najbolj zahtevnih preizkušenj v koledarju SP, ki jo letos dodatno otežujejo še obilne snežne padavine, je do sobote že poskrbel za nekaj odmevnih odstopov. V petek sta zaradi napak in izletov s ceste ter okvar dirkalnikov predčasno končala svetovni prvak, Finec Kalle Rovanperä (Toyota) in Estonec Ott Tänak (Hyundai), danes pa je v snegu obtičal še Japonec Takamoto Kacuta (Toyota).

Rovanperä in Tänak sta se sicer po pravilih tekmovanja lahko vrnila na današnjo etapo, a zaradi kazenskih pribitkov po nedokončanih »brzincih« nimata več možnosti za visoko skupno uvrstitev.

Danes pa se jima je na seznamu dirkačev z napakami pridružil še Japonec Kacuta. Voznik Toyote je bil v petek le tri sekunde za Lappijem, a je pretiraval v boju za vodstvo, zletel s ceste in obtičal v snegu. Tako ima zdaj Lappi zelo lepe možnosti za končni uspeh, saj vodi z minuto in šestimi sekundami naskoka pred Fourmaxom.

»Res sem užival, nekaj zavojev je bilo odličnih. Prav dobro se počutim,« je napovedal Finec pred nedeljskim zadnjim delom. Na poti do vodstva ga ni oviral niti eden od tekmecev, Gregoire Munster se je namreč s svojim Fordom zataknil v snežno bankino ob cesti, a Lappi ga je brez težav obvozil.

Na tretjem mestu je po sobotnem delu Valižan Elfyn Evans (Toyota), ki zaostaja že minuto in 23 sekund, a ima obenem veliko prednost pred četrtim Thierryjem Neuvillom (Hyundai), zmagovalcem prve dirke sezone v Monte Carlu. Belgijec ima že dve minuti in 22 sekund zaostanka za Lappijem.

Reli se bo v nedeljo končal z zadnjimi tremi hitrostnimi preizkušnjami, zadnja bo »power stage«, ki prinaša dodatne točke v SP. Na tej bodo lahko točke na švedskem reliju lovili tudi Rovanperä, Tänak in Kacuta.