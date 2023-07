Finski dirkaški zvezdnik: Vredno je bilo čakati

Finskemu dirkaču Valtteriju Bottasu v letošnji sezoni formule 1 ne gre po načrtih in željah. Na dosedanjih devetih postajah je osvojil vsega pet točk, s katerimi v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo zaseda komaj 15. mesto. Nedeljsko veliko nagrado Avstrije je zvezdnik ekipe Alfa Romeo prav tako končal šele na 15. mestu.

Toda Bottas, ki se lahko v kraljevskem avtomobilističnem razredu pohvali z desetimi zmagami in dvema naslovoma svetovnega podprvaka (v letih 2019 in 2020), je hitro našel tolažbo. Na družbenih omrežjih je objavil fotografije svojega novega modrega »jeklenega konjička« mercedes AMG One, pod njimi pa je zapisal, da je bilo vredno čakati nanj.

Valtteri Bottas je ponosni lastnik novega mercedesa AMG One. FOTO: Facebook V. B.

Za takšen športni avtomobil je treba sicer globoko seči v žep, saj njegova prodajna cena znaša 2,3 milijona evrov. Končna hitrost mercedesa AMG One, ki ga poganja 1,6-litrski hibridni motor V6, je kar 352 km/h, od 0 do 100 km/h pa pospeši v pičle 2,9 sekunde. Povprečna poraba goriva je 9,9 litra na sto kilometrov.