Finski zvezdnik na asfaltu pokazal zobe, od relija se želi posloviti z lovoriko

Finski dirkaški zvezdnik Kalle Rovanperä (toyota yaris) je bil najhitrejši na asfaltnem reliju za svetovno prvenstvo po Srednji Evropi. Za 25-letnega asa iz Jyväskyläja je bila to tretja letošnja zmaga (po podvigih v Španiji in na Finskem), skupno pa 18. med elito.

»Lepo je spet stati na vrhu. To je bil sijajen konec tedna za nas, od začetka do konca smo bili namreč izjemno hitri,« se je veselil Rovanperä, ki se ni pozabil zahvaliti vsem v moštvu za odlično pripravljen dirkalnik. »Znova smo dokazali, da je naša ekipa prepričljivo najboljša v reliju,« je poudaril finski as, ki je imel v cilju 43,7 sekunde naskoka pred moštvenim sotekmovalcem, Valižanom Elfynom Evansom. Na tretjo stopnico odra za najboljše se je zavihtel Estonec Ott Tänak (hyundai i20, +49,3).

V skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo se je Rovanperä povzpel na drugo mesto, ki si ga deli s Francozom Sebastienom Ogierjem (toyota yaris). Na vrhu ostaja Evans, ki ima le še trinajst točk naskoka pred ekipnima kolegoma. »Seveda sem še lačen lovorike. S tokratno zmago sem si spet nekoliko povečal svoje možnosti v boju za šampionski pokal,« je ocenil finski zvezdnik, ki se želi od relija posloviti še s tretjim naslovom svetovnega prvaka. V naslednji sezoni se bo namreč dokazoval v japonskem prvenstvu super formule.

Naslednja dirka za svetovno prvenstvo v reliju bo med 6. in 9. novembrom na Japonskem.