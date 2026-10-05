Finski zvezdnik se je v Maleziji usedel na kolo in odšel proti Singapurju

Dirkači formule 1 imajo zahtevne urnike, ki jih polnijo številne obveznosti. A finski dirkač Valtteri Bottas je kljub dirkaškim, sponzorskim, medijskim in drugim dolžnostim našel čas za prostočasne aktivnosti. Odločil se je namreč kolesariti iz Malezije v Singapur, ki bo konec tedna gostil naslednjo veliko nagrado.

Bottas (Cadillac) je vznemirljivo dirko v Sepangu zaključil že v devetem krogu, potem ko je izgubil nadzor nad dirkalnikom in pristal v pesku. Tako je znova ostal brez uvrstitve med najboljših deset – tudi njegov moštveni kolega Sergio Perez se v letošnji sezoni še ni prebil med dobitnike točk –, njegova najboljša letošnja uvrstitev pa je 13. mesto na Kitajskem. Zmage se je včeraj veselil Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), na drugi in tretji stopnički zmagovalnega odra sta stala Kimi Antonelli (Mercedes) in Lewis Hamilton (Ferrari).

Po koncu dogajanju na prizorišču se je nato 37-letni Finec usedel na kolo in začel potovanje proti Singapurju, oddaljenemu okoli 350 kilometrov. Na priljubljeni aplikaciji Strava je nato delil skoraj 57-kilometrsko pot, ki jo je opravil prvi dan. Nekdanji voznik Mercedesa je namreč strasten kolesar in ambasador znamke Canyon Bicycles.

Bottas redno tekmuje na kolesarskih dirkah na makadamu in je leta 2024 celo nastopil na svetovnem prvenstvu na makadamu. Tudi letos si je zagotovil nastop na SP v Avstraliji, a je kolesarska preizkušnja na sporedu isti dan kot VN Singapurja.

»Ko sem na kolesu, izboljšujem svojo telesno pripravljenost, hkrati pa kolesarjenje uporabljam tudi kot način za sproščanje stresa, veste? Na nek način je to odličen način, da si razjasnim misli, če sem malo pod stresom, in priložnost za raziskovanje. Prav tako je to zame način, da se preizkušam, ko ne tekmujem z avtomobilom. In ko mi pogrešam tekmovanja, tekmujem na kolesu,« je povedal v intervjuju za znamko Canyon. Dirka v Singapurju se bo začela ob 14. uri.