Finsko reprezentanco bo poslej kot glavni trener vodil Rok Drakšič

Ljubljana – Rok Drakšič je postal novi trener finske reprezentance v judu. »Prejel sem ponudbo, ki je nisem mogel zavrniti. To je zame nov izziv, ki se ga že veselim. Finski judo, ki v zadnjih letih ni imel vidnejših uspehov na velikih članskih tekmovanjih, bom poskušal dvigniti na višjo raven,« nam je potrdil Drakšič, ki bo začel z najboljšimi judoisti in judoistkami iz »dežele tisočerih jezer« delati septembra. Do takrat bo še sodeloval z Bežigradom.



Na Finskem ne skrivajo zadovoljstva nad tem, da so v svoje vrste zvabili 33-letnega trenerja iz Griž. »Že od lanske jeseni smo iskali ustreznega selektorja za našo reprezentanco. Da smo dobili Roka, je sijajno za ves finski judo. Verjamem, da se bodo naši judoisti z njegovo pomočjo povzpeli stopnico višje,« je optimistična Jaana Jokinen, nekdanja vrhunska judoistka in zdaj trenerska direktorica pri finski judoistični zvezi, pri kateri se nadejajo, da bodo v Helsinkih ustvarili pripravljalno bazo v skladu z visokimi mednarodnimi standardi.



»V finski zvezi imamo velike ambicije, saj si želimo naš judo vrniti tja, kjer je nekoč že bil. Imamo skupino judoistov, ki imajo velik potencial. Verjamemo, da jim bo Rok s svojimi izkušnjami in znanjem pomagal uresničiti visoke cilje, ki smo si jih zadali,« je po sklenitvi sodelovanja z Drakšičem, evropskim prvakom iz Budimpešte 2013, izjavil predsednik finske judoistične zveze Marko Laaksonen.