Floyd Mayweather bo plačal stroške pogreba Georgea Floyda

Tudi sinoči je bilo v ZDA med policijio in protestniki precej spopadov, ki se vrstijo po smrti Gerogea Floyda. FOTO: Reuters

- Nekdanji ameriški boksarski zvezdnikbo prevzel stroške pogreba, poroča nemška tiskovna agencija DPA, ki se sklicuje na ameriške medije. Prek znanca je 43-letni Mayweather Floydovi družini ponudil, da prevzame stroške žalnih slovesnosti v Houstonu, Minnesoti in Charlottu, družina pa je ponudbo že sprejela.Mayweather je v svoji izjemni športni karieri zaslovel tudi s spretnimi poslovnimi prijemi. Tako so njegovi dvoboji prek plačljive televizije prinesli poldrugo milijardo evrov prihodkov. Po Forbesu je njegovo premoženje vredno 250 milijonov evrov.Temnopolti Floyd je umrl prejšnji teden po brutalnem ravnanju policije. Njegova smrt je sprožila val protestov v ZDA proti policijskemu nasilju in rasizmu. Protestom se je pridružila tudi vrsta znanih športnikov.