Floyd Mayweather se bo boril z mafijskim vnukom

Kar 15-kratni svetovni boksarski prvak v petih različnih profesionalnih kategorijah Floyd Mayweather se je uradno upokojil pred šestimi leti po izjemno uspešnem tekmovalnem obdobju 1997-2017 brez poraza, vendar se še vedno ne more brzdati, ko dobi ugodno finančno ponudbo. V ring se bo tako pri 46 letih znova vrnil 11. junija v Fort Lauderdalu, njegov tekmec v ekshibicijskem dvoboju, ki ga reklamirajo pod parolo Priimki štejejo, pa ima zelo zanimivo poreklo.

John Gotti III je bil soliden borec v mešanih veščinah (v šestih profesionalnih nastopih je petkrat zmagal), pri boksu pa je njegova bera 2:0. Vendar je precej bolj znan zaradi svojega dedka. John Gotti I je bil v 80 letih prejšnjega razvpit vodja newyorške mafije in eden od najhujših kriminalcev v ZDA.

Njegov 30-letni vnuk priznava, da od otroških let občuduje Mayweatherja, a v ringu ne bo dovolil, da bi ga premagala čustva: »Ko sem bil star devet let, je Floyd postal moj idol, v čast mi je, da se bom boril z njim. Gre namreč za enega od največjih boksarjev vseh časov. 11. junija ne bom imel nikakršnih hudobnih vzgibov, vendar se ne bom oziral, ali bo šlo za ekshibicijski dvoboj ali ne. Če pristaneš, da se boriš z mano, me moraš uničiti, sicer bom jaz uničil tebe ...«