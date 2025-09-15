Nekdanji nogometni as Karić prvak in rekorder v novem športu

Na footgolf igrišču Jelšingrad v Šmarju pri Jelšah, kjer so odlično organizirali pokalno tekmovanje Slovenije v footgolfu, je v moški kategoriji slavil izjemni Denis Mlekuž (FG Bovec), v seniorski kategoriji pa je presenetil nekdanji nogometni reprezentant Amir Karić (FG Maribor).

Bivši nogometni as Karić je ob zmagi v svoji starostni konkurenci postavil še nov rekord igrišča, ki sedaj znaša kar 12 točk pod parom.

Letošnji pokalni zmagovalci v footgolfu; z leve: Amir Karić, Denis Mlekuž in Nani Franc Matjašič. FOTO: Arhiv FG SCM Zgornja Polskava

V konkurenci super seniorjev je prestižno pokalno lovoriko tretjič zapored osvojil Nani Franc Matjašič (FG SCM Zgornja Polskava).

Nani Franc Matjašič je eden izmed začetnikov foogolfa pri nas, zelo uspešno nastopa v konkurenci super seniorjev. FOTO: Arhiv FG SCM Zgornja Polskava

Za državne naslove ta konec tedna v Ljubljani

Tudi v državnem prvenstvu se footgolfisti bližaju koncu sezone, saj jih čaka le še zaključna tekma, ki bo v nedeljo, 21. septembra v Ljubljani. Tekmovalci v vseh kategorijah se borijo za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto maja v mehiškem Acapulcu.

FOTO: Arhiv FG SCM Zgornja Polskava

Za osvojitev naslova državnih prvakov so si vrata na široko odprli Sandi Podgoršek iz Radencev v članski konkurenci, Leon Šuntner (SCM) med seniorji in Nani Franc Matjašič (SCM) med super seniorji.