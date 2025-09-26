Podgoršek, Šuntner in Matjašič so državni prvaki v footgolfu

Igralci footgolfa so končali letošnjo sezono v državnem prvenstvu. Na igrišču Trnovo v Ljubljani je bil zadnji turnir, ki ni vplival na končni vrstni red najboljših.

Najmajši klub v državi Sport club M iz Zgornje Polskave ima kar dva državna prvaka med posamezniki, po eden pa je odšel v Radence, Ptuj in Bovec.

V najmočnejši članski kategoriji je naslov državnega prvaka osvojil Sandi Podgoršek (FG Pomurje) in po letu dni premora povrnil naslov najboljšega v Sloveniji. V Ljubljani je osvojil drugo mesto, v tej sezoni je bil skupno šestkrat na stopničkah za zmagovalce, dvakrat je stopil na najvišjo. »Izjemno se veselim naslova državnega prvaka, še posebej po tem, ko sem imel nekaj smole s poškodbami, toda na koncu se je vse srečno izteklo,« je dejal Podgoršek. Drugo mesto je osvojil Denis Mlekuž iz Bovca, tretji pa je bil lanski prvak Uroš Krajnc s Ptuja.

Državni prvaki za leto 2025, z leve: Nani Franc Matjašič, Sandi Podgoršek, Alen Huber in Leon Šuntner. FOTO: Footgolf zveza Slovenije

Leon Šuntner (FG Sport Club M) je na zadnji, izjemno taktični tekmi, predvsem v drugem delu igre pokazal vse svoje znanje in ohranil prednost pred zasledovalci in tako že tretjič zapored osvojil lovoriko najboljšega v državi v kategoriji moški 45+ (seniorji). Šuntner je v tej sezoni kar šestkrat stopil na stopničke za najboljše, trikrat je osvojil prvo mesto. »Seveda sem zelo zadovoljen s sezono, saj ni kar tako enostavno v tako močni konkurenci kar trikrat zapored pristati na vrhu. Zdaj so vse misli usmerjene v priprave za svetovno prvenstvo, ki nas čaka prihodnje leto,« pravi seniorski šampion Leon Šuntner. Drugo mesto je osvojil Simon Sladič iz Bovca, tretji pa je bil Ptujčan Milan Kristovič, ki mu je prva zmaga v Ljubljani prinesla bron.

Najboljši super seniorji v letu 2025; z leve: Matjaž Damiš, Nani Franc Matjašič in Bojan Taneski. FOTO: Footgolf zveza Slovenije

Tudi Nani Franc Matjašič je na igrišču v Trnovem odigral, kolikor je potreboval za končno zmago. Nani je v tej sezoni kar desetkrat stal na stopničkah, sedemkrat je zmagal, enkrat je osvojil drugo mesto, dvakrat pa je bil tretji, kar mu je prineslo suvereno zmago v kategoriji moški 55+(super seniorji).

Nani Franc Matjšič je z 68 leti najstarejši igralec footgolfa v Sloveniji. FOTO: Footgolf zveza Slovenije

Matjašič je tako naslovu pokalnega prvaka Slovenije dodal še naslov državnega prvaka in suvereno osvojil dvojno krono. »Eno so bile želje, drugo pa realni cilji. Toda vse se je poklopilo in ves vloženi trud je bogato poplačan. Rezultat je vsekakor odraz trdega dela. Toda pravega oddiha ne bo, treba se bo dobro pripraviti na svetovno prvesntvo prihodnje leto,« nam je zaupal najstarejši igralec slovenske lige Nani Franc Matjašič. Drugo mesto je osvojil Matjaž Damiš (FG Ptuj), tretji je bil Bojan Taneski (FG Bovec).

Med mladinci si je lovoriko državnega prvaka priigral Alen Huber (FG Ptuj), v ženski konkurenci pa je bila najboljša Dalija Kovač (FG Posočje Bovec).

Elitna zasedba je bila zadovoljna z doseženim; z leve: selektor slovenske reprezentance Simon Detellbach, Simon Sladič, Leon Šuntner, Milan Kristovič in predsednik FZS Matija Brodnjak. FOTO: Footgolf zveza Slovenije

Najboljše igralce in vodstvo čakajo temeljite priprave za nastop na svetovnem prvenstvu v Acapulcu v Mehiki, ki bo prihodnje leto konec maja in v začetku junija. Tam bodo tekmovali tako v ekipnem delu kot med posamezniki v vseh moških kategorijah.

Slovenija si je nastop v ekipnem delu tekmovanja svetovnega prvenstva brez dodatnih kvalifikacij zagotovila na lanskem ekipnem evropskem prvenstvu v Turčiji, kjer so člani zasedli 7. mesto, seniorji pa so bili šesti.