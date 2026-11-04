Zvezdnik formule 1 je postal oče, z izbiro imena pa ganil navijače

Ferrarrijev dirkač formule 1 Charles Leclerc je prvič postal oče. Z ženo Alexandro sta se 3. novembra razveselila rojstva hčerke Biance, veselo novico pa dan pozneje delila na družbenih omrežjih. Izbira imena je pritegnila pozornost predvsem zaradi podobnosti s priimkom Julesa Bianchija, nekdanjega dirkača formule 1, ki je pomembno zaznamoval Leclercovo življenje in športno pot, leta 2025 pa je umrl v tragični nesreči.

Bianchi je bil Leclercov tesen družinski prijatelj in eden njegovih prvih dirkaških vzornikov. Francoz, ki je prav tako veljal za velikega talenta Ferrarijeve dirkaške akademije, je mlajšemu kolegu pomagal že v letih, ko se je kalil v kartingu. Njuni družini sta bili tesno povezani, Leclerc pa je po Bianchijevi smrti večkrat poudaril, da je imel Francoz ključno vlogo pri njegovem preboju v avtomobilistični šport.

Bianchi se je oktobra 2014 hudo poškodoval na dirki za veliko nagrado Japonske v Suzuki. Zaradi posledic nesreče je devet mesecev pozneje, julija 2015, umrl v starosti 25 let. Leclerc je spomin nanj ohranjal tudi med svojo kariero v formuli 1, med drugim s posebno poslikavo čelade ob deseti obletnici nesreče.

Očitno je Charles Leclerc svojo prvo hčerko tako poimenoval v spomin na prijatelja in mentorja, čigar smrt ga je takrat močno prizadela.

Za 29-letnega Monačana je rojstvo hčerke drugi pomemben družinski dogodek v letošnjem letu. Februarja se je v Monaku poročil z Alexandro, le nekaj dni po prihodu prvorojenke pa ga že čakajo nove obveznosti v svetovnem prvenstvu formule 1. Konec tedna bo nastopil na veliki nagradi São Paula v Braziliji, na petkovem prvem prostem treningu pa ga bo zamenjal član Ferrarijeve akademije Dino Beganovic.