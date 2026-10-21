Velika sprememba v formuli 1

Dirke svetovnega prvenstva v formuli 1 se bodo leta 2028 vrnile na svojo običajno razdaljo, potem ko je bila za prihodnjo sezono največja dovoljena razdalja skrajšana. Kot danes piše britanski BBC, so odgovorni za sezono 2027 največjo razdaljo dirke zmanjšali za 15 km - s 305 na 290 km.

Do tega zmanjšanja je prišlo zaradi posebnosti, povezane s spremembami pravilnika o motorjih za prihodnje leto. Novi hibridni motorji, ki so jih v F1 uvedli letos in pri katerih je moč med motorjem z notranjim zgorevanjem in električnim pogonom razdeljena v razmerju blizu 50:50, so bili deležni kritik, češ da zmanjšujejo pomen dirkaških veščin.

Razmerje moči se bo do leta 2028 v dveh korakih spremenilo na 60:40, kar bo voznikom omogočilo uporabo največje moči za daljše časovno obdobje. Krovna organizacija tega športa Fia je ta teden objavila pravila za sezono 2027. Ta vključujejo tudi del o spremembah za leto 2028, v katerem je določba, ki odpravlja omenjeno skrajšanje in ponovno uvaja največjo razdaljo 305 km. Enainštiridesetletni Lewis Hamilton, dirkač Ferrarija, je že pred tem nasprotoval skrajševanju dirkalnih razdalj.

»Dirke bi morale biti daljše, saj so fizično manj zahtevne, kot so bile kdaj koli prej. Zato menim, da skrajševanje nima prav velikega smisla,« je za BBC dejal Britanec.

»To bi moral biti šport, ki je najbolj zahteven - tako mentalno kot fizično. Na nekaterih dirkah je izjemno vroče in si dobesedno na robu svojih zmožnosti. Na primer v Singapurju, kjer je neznosno vroče in zelo naporno. Toda prav to je po mojem mnenju tisto, kar si pri športnikih želimo videti - da so povsem na robu, kajne? Povsem na robu svojih zmogljivosti, saj je prav v tem bistvo formule 1 - v nenehnem prizadevanju, dvigovanju ravni in premikanju meja,« je še menil Hamilton. Ta sprememba sicer velja le za majhno število dirk, na katerih je poraba goriva največja.