Svetovni prvak v Hungaroringu prekinil zmagoviti niz Mercedesa

Na dirkališču Hungaroring v bližini Budimpešte so dirkači formule 1 opravili s kvalifikacijami pred jutrišnjo VN Madžarske. Prvič v letošnji sezoni kvalifikacij ni dobila ekipa Mercedesa, jutri bo z najboljšega štartnega položaja začel aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren). Britanec je za pičlih 12 tisočink sekunde premagal legendarnega Lewisa Hamiltona (Ferrari).

Charles Leclerc (Ferrari) je končal na tretjem mestu, šele četrti pa je bil vodilni v skupnem seštevku Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), ki je še pod preiskavo sodnikov zaradi neupoštevanja rumenih zastav. Izjemno jezen je bil George Russell (Mercedes), ki mu je z vrtenjem v zadnjem ovinku hitri krog prekinil Max Verstappen (Red Bull). Nizozemec je bil šesti, Russell pa sedmi. Med deseterico so končali še Isack Hadjar (Red Bull), Arvid Lindblad (Racing Bulls) in Nico Hülkenberg (Audi).

»Zelo sem vesel, da sem nazaj na vrhu. Kvalifikacije so bile težke, tekmeci so bili dobri in celoten konec tedna smo bili zelo blizu. Na tem dirkališču je pomembno, da začneš spredaj, zato sem zelo motiviran. Zelo pozitivno sem presenečen, saj moji časi niso bili tako zelo vrhunski, a najlepša hvala ekipi,« je dejal Norris, ki se je zelo razveselil velikega uspeha.

»Počutil sem se dobro, a ni bilo prav, da smo šli prvi na dirkališče. V zadnjem krogu ni bilo pravega oprijema. Še vedno pa obožujem to dirkališče in upam, da jutri lahko napadem visok rezultat,« je povedal Hamilton, ki mu je že deseti pole position na Madžarskem ušel za stotinko sekunde. Prav verjetno pa bo dobil še kakšno kazen, saj je ob koncu hitrega poskusa oviral Piastrija.

Nekaj napredka je danes pokazala ekipa Aston Martin, ki je na Hungaroring pripeljala tako rekoč nov dirkalnih. Fernando Alonso se je takoj uvrstil v drugi del kvalifikacij, kjer je sicer naposled končal kot 16., Lance Stroll pa po težavah z amortizerji ni bil kos najboljšim.