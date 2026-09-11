Vojna na Bližnjem vzhodu ogroža tudi najhitrejšo karavano na svetu

Izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali je julija napovedal, da bo končna odločitev o dirkah v Katarju in Abu Dabiju, predvidenih za 29. november in 6. december, sprejeta sredi septembra. A je bil ta rok zdaj znova prestavljen, tokrat verjetno na oktober, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Omenjeni dirki sta bili prvotno načrtovani zgodaj spomladi, a sta bili preloženi zaradi nestabilnih varnostnih razmer zaradi vojne v regiji. Trenutno sta letališči v Dohi in Abu Dabiju odprti za mednarodne lete, vendar bi bilo treba vso potrebno opremo prepeljati po zraku, saj pomorske poti skozi Hormuško ožino ni mogoče uporabiti.

Ker obe državi gostita vojaški oporišči ZDA, sta pogosti tarči raket in brezpilotnih letalnikov, izstreljenih iz Irana. Večina ekip pričakuje, da bodo dirke na koncu potekale drugje, pri čemer kot najverjetnejše prizorišče za zaključek sezone velja italijanska Imola.

Kljub temu oblasti v Katarju in Združenih arabskih emiratih še naprej pritiskajo na izvršnega direktorja F1 in Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia), naj zagotovita, da bodo dirke vendarle potekale na Bližnjem vzhodu.

»Katar je že mesece varen. Naše letališče deluje stoodstotno, vključno s tranzitnimi leti med Azijo in Evropo. Če pridete v Katar, boste videli, da smo se vrnili v normalno življenje, zato pričakujemo, da bomo kmalu spet gostili dirke,« je dejal Abdul Rahman bin Abdulatif Al Manai, predsednik katarske zveze za avtomobilizem in motociklizem. Medtem pričakujejo, da bo koledar dirk za prihodnje leto objavljen že prihodnji teden.