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Drugo

Hamilton prvič najhitrejši s Ferrarijem, Antonelli pred zmenkom z zgodovino

Na dirkališču bratov Rodriguez je vse pripravljeno na veliko italijansko slavje. Kvalifikacije pred dirko je dobil Lewis Hamilton, Kimi Antonelli je bil peti.
Kimi Antonelli je na poti k osvojitvi prvega naslova svetovnega prvaka. FOTO: Raquel Cunha/Reuters
Galerija
Kimi Antonelli je na poti k osvojitvi prvega naslova svetovnega prvaka. FOTO: Raquel Cunha/Reuters
M. Ru.
31. 10. 2026 | 23:35
1:29
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Sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Mehike in si prvič po prestopu k Ferrariju zagotovil najboljši štartni položaj. Britanec, ki na prvi štartni položaj čaka že več kot tri leta, je na dirkališču bratov Rodríguez v Ciudad de Méxicu za vsega devet tisočink sekunde ugnal rojaka Georgea Russlla z Mercedesom.

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Kaj mora storiti Kimi Antonelli, da postane prvak in Italijo pošlje v delirij?

Tretji čas je postavil njegov moštveni kolega Charles Leclerc, četrti pa je bil Max Verstappen z Red Bullom. Nekoliko manj uspešen je bil Kimi Antonelli, ki je kvalifikacije končal na petem mestu, a je Verstappen dobil mesto kazni, zato bo vodilni v svetovnem prvenstvu začel kot četrti.

Mladi Italijan ima sicer v Mehiki priložnost, da si že pred koncem sezone zagotovi naslov svetovnega prvaka. Osvojiti mora vsaj dve točki, pod pogojem da zmaga bodisi Hamilton bodisi Russell, v nasprotnem primeru pa sploh ne potrebuje nobene točke več. 

 

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