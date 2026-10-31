Hamilton prvič najhitrejši s Ferrarijem, Antonelli pred zmenkom z zgodovino

Sedemkratni svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Mehike in si prvič po prestopu k Ferrariju zagotovil najboljši štartni položaj. Britanec, ki na prvi štartni položaj čaka že več kot tri leta, je na dirkališču bratov Rodríguez v Ciudad de Méxicu za vsega devet tisočink sekunde ugnal rojaka Georgea Russlla z Mercedesom.

Tretji čas je postavil njegov moštveni kolega Charles Leclerc, četrti pa je bil Max Verstappen z Red Bullom. Nekoliko manj uspešen je bil Kimi Antonelli, ki je kvalifikacije končal na petem mestu, a je Verstappen dobil mesto kazni, zato bo vodilni v svetovnem prvenstvu začel kot četrti.

Mladi Italijan ima sicer v Mehiki priložnost, da si že pred koncem sezone zagotovi naslov svetovnega prvaka. Osvojiti mora vsaj dve točki, pod pogojem da zmaga bodisi Hamilton bodisi Russell, v nasprotnem primeru pa sploh ne potrebuje nobene točke več.