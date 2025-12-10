Svetovni prvak Norris »revni« milijonar

Sezona formule 1 se je v nedeljo končala v Abu Dabiju, kjer se je prvega naslova svetovnega prvaka veselil Lando Norris. Imel je le dve točki prednosti pred štirikratnim prvakom Maxom Verstappnom in je postal 11. britanski šampion v najbolj prestižnem motošportu.

Toda še zdaleč ne zasluži toliko kot mnogi njegovi tekmeci in je šele na osmem mestu med zaslužkarji v F1. Vsaj za zdaj. Pri McLarnu mu bodo bržčas dali povišico, še bolj bo zaželen tudi pri največjih znamkah.

Norris je lani z McLarnom podpisal dolgoletno pogodbo, ki mu na leto prinese 17 milijonov evrov. Zraven dobi še nekaj denarja od sponzorjev, kot so TUMI, Playstation, Monster Energy, Bell Helmets in njegova lastna blagovna znamka Quadrant. Skupaj mu to letno nanese 26,5 milijona evrov, kar je precej malo v primerjavi z glavnimi zaslužkarji v F1.

Norris je šele na osmem mestu po letnem prihodku, pred njim so Pierre Gasly (Alpine), Carlos Sainz (Williams), Lance Stroll (Aston Martin). Na četrtem mestu najdemo zvezdnika Ferrarija Charlesa Leclerca, na tretjem Verstappna (Red Bull), na drugem 44-letnega veterana Fernanda Alonsa (Aston Martin), še naprej pa je vodilni sedemkratni prvak Lewis Hamilton (Ferrari), ki zasluži okroglih 400 milijonov evrov na leto, torej 15-krat več kot Norris.