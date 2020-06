Formula 1 letos brez Azerbajdžana, Singapurja in Japonske

Ljubljana - Vodstvo tekmovanja za svetovno prvenstvo formule 1 je potrdilo, da so dirke za VN Azerbajdžana, Singapurja in Japonske za letošnjio sezono odpovedane. V Azerbajdžanu bi morala biti tekma 7. junija in je bila že prej prestavljena na ta termin, v Singapurju 20. septembra, na Japonskem pa 11. oktobra. Eden od razlogov so negotova potovanja in težave pri pridobivanju pokroviteljev.



Doslej je bilo zaradi pandemije novega koronavirusa že odpovedanih deset tekem svetovnega prvenstva iz prvotnega kolesarja sezone. Formula 1 ima na novem zasilnem koledarju zaenkrat osem dirk, prva bo 5. julija v avstrijskem Spielbergu, kjer bo 12. julija nato še druga, sledile bodo 19. julija VN Madžarske, 2. in 9. avgusta VN Velike Britanije, 16. avgusta VN Španije, 30. avgusta VN Belgije in 6. septembra VN Italije v Monzi.



Prvi mož F1 Ross Brawn je za spletno stran svoje organizacijo povedal še, da za drugi del sezone koledar še pripravljajo:

»Obstaja možnost, da ga dopolnimo še z eno ali dvema dirkama v Evropi. Bahrajn in Abu Dhabi bi bili prizorišči na koncu, kar pomeni, da imamo že deset dirk, vmes pa bi lahko našli še pet ali šest zelo dobrih stez in tekem,« je napovedal Brown.

Med dodatnimi v Evropi F1 preučuje Ferrarijev Mugello, Imolo, Portimao in Hockenheim.