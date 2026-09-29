Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu se vrača legendarno dirkališče

Sepang, slovito malezijsko dirkališče, bo prvič po letu 2017 gostilo najboljše dirkače formule 1 – a dirka se bo imenovala VN Bahrajna, čeprav je ta oddaljen preko 6 tisoč kilometrov. Nenavadna rešitev je posledica odpovedi prvotne dirke v Bahrajnu, ki bo tudi finančno podprl malezijsko izvedbo.

Devet let je minilo, odkar je karavana formule 1 zadnjič začela dirkaški teden v Maleziji. Max Verstappen je imel tedaj na računu eno samo zmago v formuli 1, Lewis Hamilton tri naslove svetovnega prvaka, Charles Leclerc pa je bil tik pred naslovom prvaka formule 2. Zadnji, ki je uspel slaviti v Sepangu, je bil prav Verstappen, ki sedaj v Azijo prihaja z veliko večjim dirkaškim renomejem, saj je vmes osvojil štiri naslove svetovnega prvaka.

Nenadejana vrnitev malezijskega dirkališča je seveda posledica vojne in varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu. Bahrajn bi moral dirko gostiti že aprila, ravno takrat so se razmere v regiji močno stopnjevale. Dirka je bila tako uradno prestavljena, zdaj pa bo pod prvotnim imenom organizirana na drugi strani sveta.

FOTO: F1

Podobno se je zgodilo z VN Savdske Arabije, ki ni dobila zamenjave, hkrati pa je pod vprašajem tudi zaključek sezone v ZAE – kot najverjetnejša zamenjava se omenja slovito dirkališče v Imoli.

Dogovor o selitvi dirke z Bahrajna v Malezijo so sklenili formula 1, Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) ter vladi Bahrajna in Malezije. Bahrajn sodeluje pri izvedbi in financiranju dogodka, zato je obdržal status gostitelja velike nagrade, medtem ko je Malezija zagotovila prizorišče. Naslovni pokrovitelj ostaja bahrajnski nacionalni letalski prevoznik Gulf Air. Formula 1 je ob julijski potrditvi poudarila, da je s tem ohranila dirko, ki je sicer ne bi bilo na koledarju.

Malezija je bila nekoč stalnica formule 1. Na koledar je prišla leta 1999 in na njem ostala do leta 2017, ko se je umaknila predvsem zaradi naraščajočih stroškov in manjšega zanimanja gledalcev. Sepang je bil ob odprtju eden prvih velikih projektov nemškega arhitekta Hermanna Tilkeja, slovitega dizajnerja številnih znanih dirkališč, pozneje pa je postal nekakšen vzorec za novo generacijo namenskih dirkališč formule 1.

Napovedano je tudi deževno vreme, ki bi lahko povzročilo nadvse zanimivo dirko. Vrnitev v Malezijo prihaja v zanimivem trenutku boja za naslov svetovnega prvaka. Kimi Antonelli je po 15 dirkah še vedno prepričljivo vodilni, toda njegov moštveni kolega pri Mercedesu George Russell je z zmago v Azerbajdžanu zmanjšal razliko na 66 točk.

Precej bolj zgoščen je boj za tretje mesto. Lewis Hamilton ima 199 točk, Lando Norris 186, Charles Leclerc 179 in Max Verstappen 163. Štirikratni svetovni prvak je torej šele šesti, čeprav je v Azerbajdžanu z drugim mestom potrdil boljšo formo ekipe Red Bull. Oscar Piastri je s 120 točkami sedmi.