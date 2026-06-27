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Drugo

Drama v Spielbergu, George Russell kljub rumenim zastavam do zmage

Če gre soditi po kvalifikacijah nas jutri na Red Bull Ringu pri naših severnih sosedih čaka nadvse razburljiva dirka formule 1.
George Russell je izkoristil odlično poznavanje pravil. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
Galerija
George Russell je izkoristil odlično poznavanje pravil. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
M. Ru.
27. 6. 2026 | 17:34
2:45
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Mercedesov dirkač George Russell bo po veliki drami v kvalifikacijah za VN Avstrije jutrišnjo dirko formule 1 začel s prvega štartnega položaja. Britanec je zadnji sektor odpeljal z znižanim plinom zaradi rumene zastave, a je vseeno prehitel ferrarijeva voznika Charlesa Leclerca in Lewisa Hamiltona. Mladi Kimi Antonelli (Mercedes), sicer vodilni v svetovnem prvenstvu, je bil četrti. 

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Zaključek je zaznamovala nesreča voznika domače ekipe Red Bull Maxa Verstappna. Sloviti Nizozemec je nekaj sekund pred koncem zadnjega dela kvalifikacij v zadnjem sektorju izgubil nadzor nad bolidom in zletel v makadam ter končal v zaščitnih ograjah.

Posledično so se prižgale rumene zastave in videti je bilo, da sta z nekaj sreče na prvi dve mesti prišla oba Ferrarijeva dirkača. Za veliko presenečenje je nato poskrbel Russell, ki je vodstvo prevzel s prednostjo skoraj četrt sekunde. Vodstvo dirke je nekaj časa še preiskovalo njegov zaključek kroga, saj je ob Verstappnovi nesreči šele vstopil v zadnji sektor. 

Max Verstappen je končal v zaščitni ograji. FOTO: Lisa Leutner/Reuters
Max Verstappen je končal v zaščitni ograji. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Naposled se je izkazalo, da je Britanec imel tako veliko prednost, da je navkljub nižji hitrosti zaradi rumenih zastav ostal na prvem mestu. Manj sreče je imel Antonelli, ki ga je Nizozemčeva nesreča bolj oškodovala. »Počutim se neverjetno, saj mi je res uspel imeniten krog. Videl sem rumene zastave, v zadnjem ovinku sem imel precej spustil plin. Vanj sem vstopil s prednostjo petih desetink, izstopil pa sem s prednostjo dveh in pol. Vse se je zdelo super in res sem ponosen na delo, ki smo ga vsi opravili,« je po kvalifikacijah v Spielbergu dejal Russell. 

Toto Wolff se je vnovič razveselil prvega štartnega položaja svoje ekipe. FOTO: Andrej Isakovic/AFP
Toto Wolff se je vnovič razveselil prvega štartnega položaja svoje ekipe. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

»Za sto metrov je George spustil plin in izgubil desetinko in pol. Povsem je bil natančen in čas bo obveljal, saj je šlo za enojno rumeno zastavo. Mislim, da je bil Kimi Antonelli prepričan, da je šlo za dvojno in je zato upočasnil,« pa je po dirki dejal šef Mercedesa Toto Wolff. 

Na petem mestu bo jutri dirko začel Verstappen, razočarala pa sta McLarnova Lando Norris in Oscar Piastri na šestem oziroma sedmem mestu. Osmi je bil Isack Hadjar (Red Bull), deseterico pa sta zaokrožila dirkača Racing Bulls Liam Lawson in Arvid Lindblad. 

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Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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