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Drugo

Antonelli pred očmi Kim Kardashian najhitrejši na monaških ulicah

Jutri bi bil na dirki lahko odločilen predvsem nepredvidljiv štart dirke. Antonelli in Verstappen premagala oba ferrarija.
Kimi Antonelli iz dirke v dirko preseneča in pri zahodnih sosedih skrbi za navdušenje. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
Galerija
Kimi Antonelli iz dirke v dirko preseneča in pri zahodnih sosedih skrbi za navdušenje. FOTO: Jakub Porzycki/Reuters
M. Ru.
6. 6. 2026 | 17:37
1:47
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Italijanski mladenič in vodilni v skupnem seštevku dirkačev Kimi Antonelli (Mercedes) je zmagovalec kvalifikacij na najprestižnejšem prizorišču formule 1 v Monaku. Za vsega 43 tisočink sekunde je prehitel manjše presenečenje dne Maxa Verstappna (Red Bull), tretji pa je bil Ferrarijev Lewis Hamilton, ki ga v Monte Carlu spremlja tudi partnerica Kim Kardashian. Na jutrišnji dirki bo zelo pomemben štart. 

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Najbolj razočaran dirkač dneva je bil zagotovo domačin Charles Leclerc (Ferrari), ki je v kneževini že trikrat dobil kvalifikacije, tokrat pa bo dirko začel šele s četrtega mesta, potem ko je v zadnjem hitrem poskusu zadel steno in predrl zadnjo pnevmatiko. V tretji štartni vrsti bosta začela Isack Hadjar (Red Bull) in George Russell (Mercedes), ki se danes prav tako ni znašel. 

V deseterici so na zadnjem dejanju kvalifikacij končali še Oscar Piastri na sedmem, aktualni svetovni prvak Lando Norris (oba McLaren) na osmem, Pierre Gasly (Alpine) na devetem ter Liam Lawson (Racing Bulls) na desetem mestu. 

Jutri bo na pregovorno dolgočasni ulični dirki zelo zanimvo videti predvsem štart dirke, saj je imel Antonelli letos ob štartih veliko težav, hitra ferrarija pa bosta začela v drugi štartni vrsti. Prestižna dirka, na kateri si na tribunah obetamo veliko slavnih obrazov, se bo jutri začela ob 15. uri. 

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formula 1ferrariLewis HamiltonKim KardashianKimi Antonelli

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